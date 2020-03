Franse minister herhaalt: Tour de France kan ‘achter gesloten deuren’ donderdag 26 maart 2020 om 08:32

Roxana Maracineanu, de Franse minister van sport, heeft bevestigd dat serieus nagedacht wordt over een Tour de France op de originele data, maar dan achter gesloten deuren. Het gaat dan om een editie zonder reclamekaravaan en zonder publiek aan start en finish, als gevolg van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

De Tour de France staat nog altijd op de planning van 27 juni tot en met 19 juli. Eerder sijpelde al door dat organisator ASO niet wil denken aan uitstel van de Franse rittenkoers, een beslissing die veel andere wielerwedstrijden (tot en met juni) wel al hebben moeten nemen. De regering van Frankrijk wordt daar nauw bij betrokken.

“Alle scenario’s worden bestudeerd. Het is nog te vroeg om te zeggen welke kant het opgaat”, zegt de minister van sport tegen France Bleu. Een Tour de France zonder publiek behoort ook tot de mogelijkheden. Jaarlijks gaat dat om tien tot twaalf miljoen mensen in de zomer, maar die zijn volgens Maracineau niet van noodzakelijk belang voor wedstrijd en organisatie.

“Het economische model van de Tour de France is niet gebaseerd op kaartverkoop”, aldus de minister, “maar op tv-rechten en andere media-uitzendingen. In deze periode begrijpt iedereen het voordeel van thuisblijven en de koers via de tv volgen, in plaats van langs de kant van de weg. Dat is nou niet zo’n zware straf.”