Tour of the Alps als laatste Giro-voorbereiding voor klimmers: “Ik wil zien waar ik sta”

INEOS Grenadiers komt met vier potentiële eindwinnaars aan het vertrek in de Tour of the Alps, maar de Britse miljoenenformatie gaat het niet cadeau krijgen in Oostenrijk en Italië. Aleksander Vlasov wordt door velen gezien als een goede kandidaat-winnaar van de vijfdaagse rittenkoers. “Als dat kan, waarom niet?”, vraagt Vlasov zich af in gesprek met WielerFlits.

We deden daags voor de start van de Tour of the Alps een rondje langs de grootste favorieten. Te beginnen met Vlasov, die bij BORA-hansgrohe Lennard Kämna als schaduwkopman heeft. “Ik voel me goed. Ik ben er klaar voor”, stelt de Rus. “Het is voor mij de laatste voorbereiding voor de Giro, dus het is een goede test. Ik rijd hier om mijn topvorm te vinden en om wedstrijdkilometers in de benen te krijgen. Ik wil zien waar ik sta.”

“Er zijn veel sterke tegenstanders, maar we gaan wel voor de winst”, aldus Vlasov. “INEOS Grenadiers heeft zoals altijd een sterke ploeg, maar bijna alle andere klassementsrenners voor de Giro zijn hier. Dus dat wordt interessant om te zien waar we staan. Ik denk dat ik een goed resultaat kan neerzetten hier.”

Hugh Carthy zoekt de ‘finishing touch’

Bij EF Education-EasyPost wordt Hugh Carthy naar voren geschoven. “Ik ben hier voor de finishing touch, voor de dingen die je alleen in de wedstrijden kan bereiken. Die specifieke intensiteit kan je tijdens je trainingen thuis niet krijgen. Dat geldt ook voor het gevoel van het rijden in het peloton. Daarvoor moet je naar zo’n koers komen”, zegt de Brit.

“We zijn hier allereerst om een goed resultaat te behalen, en daarnaast als voorbereiding op de Giro”, gaat Carthy verder. “Ik heb de afgelopen weken niet meer gedaan dan hard trainen, thuis in Andorra. Ik heb geen hoogtestage gedaan. Ik heb thuis hard getraind en ben gelukkig gezond gebleven.”

Lees ook: Veel ogen op het INEOS van Arensman en Thomas in Tour of the Alps: “Goed in vorm na stage”

Bahrain Victorious wedt op twee paarden

Jack Haig is een van de kopmannen van Bahrain Victorious in de Tour of the Alps. “Ik hoop mee te doen voor de eindzege, maar we hebben ook Santiago Buitrago hier”, vertelt hij vanuit Alpbach, waar ook de openingsrit finisht. “We waren samen op trainingskamp op Tenerife vlak voor we hier kwamen en daar klom hij heel goed.”

“Maar we treffen hier ook heel sterke ploegen. INEOS Grenadiers heeft in potentie de sterkste ploeg hier, met meerdere kopmannen”, ziet de Australiër. “Maar ja, ik hoop voor een goed resultaat te gaan en mijn vorm te kunnen bevestigen vlak voor de Giro. En als dat niet lukt, dan hoop ik hier aan mijn conditie te werken richting de Giro.”

“De Tour of the Alps is echt een goede voorbereidingskoers. In deze periode van het jaar zijn er niet zoveel etappekoersen. Je hebt wel de Ronde van Romandië in de WorldTour (25-30 april, red.), maar die zit heel dicht op de Giro. Daarom is deze wedstrijd perfect gepland op de kalender als laatste test.”

Felix Gall hoopt topvorm door te trekken

Tot slot vroegen we thuisfavoriet Felix Gall naar zijn verwachtingen. De Oostenrijker van AG2R Citroën werd vorige week nog tiende in de Ronde van het Baskenland. “Dat was mijn beste wedstrijd ooit”, lacht hij. “Daar had ik de beste vorm die ik ooit heb gehad. Ik hoop dat ik dat voort kan zetten. Die ronde was heel zwaar en daardoor was ik behoorlijk moe afgelopen week, dus ik ben niet 100% zeker of ik al volledig hersteld ben.”

“Ik zal na de eerste etappe gelijk weten hoe ik ervoor sta”, aldus Gall. “Soms duurt het een paar dagen tot de lastige ritten in een ronde zitten, maar hier is het vanaf de eerste rit zwaar. Het hangt er ook vanaf of een ploeg verantwoordelijkheid neemt. Kijk naar INEOS. Zij hebben een ongelooflijk sterke ploeg, dus ik kan me voorstellen dat ze de groep meteen willen uitdunnen.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Tour of the Alps 2023 – Lastige generale repetitie voor Giro d’Italia