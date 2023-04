Veel ogen op het INEOS van Arensman en Thomas in Tour of the Alps: “Goed in vorm na stage”

Video

Drie weken voor de start van de Giro d’Italia gaat een groot deel van dat peloton de benen testen in de Tour of the Alps. Ook een deel van de Giro-ploeg van INEOS Grenadiers is in Oostenrijk om aan de vijfdaagse te beginnen. Onder hen kopmannen Thymen Arensman en Geraint Thomas. “We zijn allemaal goed in vorm, dus hopelijk kunnen we wat moois laten zien”, aldus Arensman tegen WielerFlits.

De afgelopen weken vertoefden de renners van INEOS Grenadiers namelijk op hoogte in de Sierra Nevada. Hoe staat Arensman er voor na die stage, is dan ook de vraag. “Ik denk wel redelijk. Een hoogtestage is altijd anders. Je voelt altijd het effect van hoogte, vooral ik. Ik heb het altijd wel wat lastiger op hoogte, maar daarvoor is juist de hoogtestage, om hopelijk een goede prikkel te krijgen”, legt hij uit.

“Dus ik denk dat ik goed heb getraind. Maar we zijn allemaal goed in vorm, dus hopelijk kunnen we wat moois laten zien”, aldus Arensman, die naast Thomas ook Tao Geoghegan Hart en Pavel Sivakov aan zijn zijde heeft in Oostenrijk en Italië. Veel ogen zullen daardoor op INEOS Grenadiers gericht zijn. “We hebben een heel sterk team en meerdere kaarten om te spelen. Het gaat vanzelf op de benen aankomen en dan hopen we het klassement hier te winnen.”

Overigens is Arensman de renner die met rugnummer 1 zal rondrijden. “Mijn achternaam begint met de A, dus dan is het vrij makkelijk”, lacht hij.

‘Het heet niet voor niets de Tour of the Alps’

Voor Geraint Thomas is de Tour of the Alps een wedstrijd om vertrouwen en vorm op te doen. Hij hoopt daar een goed resultaat aan te koppelen, iets wat hem in de eerste maanden van 2023 nog niet lukte. “Ik wil zelf zo goed mogelijk aan de start staan, en zou heel graag meedoen in het algemeen klassement, maar dat gaan we beleven. We hebben een sterk team en veel opties”, aldus de Welshman.

“Dit worden voor mij vooral vijf zware koersdagen, in de bergen. Het heet niet voor niets de Tour of the Alps”, zegt Thomas met een knipoog, doelend op het loodzware parcours met in alle vijf de etappes serieuze beklimmingen.

Arensman zal hopen dat de Tour of the Alps net zo uitdraait als vorig jaar, toen hij derde werd en zijn Team DSM-kopman Romain Bardet de eindzege pakte. “Dat was hartstikke mooi. Vorig jaar was de eerste keer hier, toen ook direct na een hoogtekamp. Ik werd toen samen met Romain eerste en derde in het klassement en we behaalden mooie etapperesultaten. Dat waren mooie ervaringen. Dat hoop ik nu met dit team te herhalen.”

