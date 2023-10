dinsdag 3 oktober 2023 om 08:36

‘Tour de France 2024 bevat rit met gravelstroken in de Côte des Bar’

De negende etappe van de Tour de France 2024 start en finisht in Troyes. Dat meldt althans L’Est éclair, een regionale krant uit het departement Aube. De rit zou enkele gravelstroken bevatten.

De etappe Troyes-Troyes speelt zich volledig af in Aube, schrijft L’Est éclair. Daar zoekt men volgens de Franse krant ook de witte grindpaden op van de Côte des Bar, een heuvelachtig champagnegebied. De rit zou plaatsvinden op zondag 7 juli. Een dag eerder zou er gefinisht worden in het naburige departement Côte-d’Or.

De laatste keer dat de Tour de France in Aube kwam, was in 2017. Marcel Kittel won toen de zesde rit van Vesoul naar Troyes. De Duitser was in een massasprint te snel voor Arnaud Démare en André Greipel.

De start van de 111e Tour de France zal op 29 juni 2024 plaatsvinden op het Piazzale Michelangelo in het historische centrum van Florence. Het gaat om een rit-in-lijn naar Rimini. Ook de dagen erna blijft de Tour in Italië, met etappes naar respectievelijk Bologna en Turijn, tot op dag vier de grens wordt overgestoken. De Tour zal voor het eerst in de geschiedenis niet eindigen in Parijs, maar in Nice. Op de slotdag staat een tijdrit over de klim naar La Turbie en de Col d’Èze op het programma. De officiële presentatie van het Tourparcours vindt plaats op woensdag 25 oktober.