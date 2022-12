Tour de France 2024 start met zware rit vanuit Florence, drie etappes in Italië

De Tour de France gaat in 2024 definitief van start in Italië. Het is voor het eerst dat de grootste wielerkoers van het jaar van start gaat in het buurland. Het Toscaanse Florence krijgt het Grand Départ toegewezen op 29 juni 2024.

Organisator ASO heeft ook de eerste drie etappes van de Tour 2024 aangekondigd. Het gaat om drie ritten-in-lijn. Op de openingsdag trekt het peloton van Florence naar kustplaats Rimini. Op de tweede dag volgt een etappe van Cesenatico naar Bologna, waarna de derde etappe de renners van Piacenza naar Turijn stuurt.

De strijd om de eerste gele trui wordt uitgevochten in de Apennijnen. Tussen Florence en Rimini ligt een etappe met zeven beklimmingen, die in totaal goed zijn voor 3.800 hoogtemeters. Vroeg in de rit wordt ook Gino Bartali geëerd met een passage door zijn geboorteplaats Ponte a Ema. Daarnaast trekt de Tour enkele kilometers door San Marino.

Etappe twee naar is flink heuvelachtig, met vier klimmetjes in de laatste zestig kilometer. In de finale worden twee lokale rondes met daarin de San Luca (1,9 km aan 10,6%) verreden. Na de top van de laatste keer San Luca is het nog twaalf kilometer tot de finish.

De derde en laatste gepresenteerde etappe in Italië leidt van Piacenza naar Turijn en is gemaakt voor de sprinters. Onderweg liggen drie heuveltjes waar de meeste rappe mannen niet bang van zullen worden. Wat ook opvalt is dat alle Italiaanse ritten langer zijn dan 200 kilometer: 205, 200 en 225 kilometer om precies te zijn.

Zaterdag 29 juni 2024, etappe 1: Florence – Rimini (205 km)

Zondag 30 juni 2024, etappe 2: Cesenatico – Bologna (200 km)

Maandag 1 juli 2024, etappe 3: Piacenza – Turijn (225 km)

😍 Here are the first 3 stages of the #TDF2024 and its Grand Départ from Florence! 😍 Voici les 3 premières étapes du #TDF2024 avec un Grand Départ depuis Florence ! pic.twitter.com/NAp6KFspmG — Tour de France™ (@LeTour) December 21, 2022