‘Tour de France 2024 start in Florence, finish mogelijk niet in Parijs’

De Tour de France zal in 2024 voor het eerst in haar geschiedenis van start gaan in Italië. Dat meldt La Gazzetta dello Sport. Het Grand Départ vindt volgens de Italiaanse sportkrant plaats in Florence. La Gazzetta dello Sport schrijft ook dat de Ronde van Frankrijk, die sinds de eerste editie altijd finishte in Parijs, over twee jaar wellicht zal eindigen in Nice. Dit vanwege de Olympische Spelen, die in 2024 ook in Parijs gehouden worden.

De 111e editie van de Tour de France zal op 29 juni beginnen op het Piazzale Michelangelo, in het historische centrum van Florence, aldus La Gazzetta dello Sport. Het gaat om een rit-in-lijn. Ook de dagen erna blijft de Tour in Italië, totdat op dag vier de grens wordt overgestoken. De eerste etappe, die van start gaat in de geboortestreek van Gino Bartali en Gastone Nencini, finisht in Rimini, waar Marco Pantani in 2004 het leven liet. Daags nadien begint de rit in Cesenatico, Pantani’s geboorteplaats.

De finish ligt die dag in Bologna, nadat enkele vier à vijf kilometer lange heuvels ten zuiden van de stad zijn beklommen. Vervolgens is er nog een volledig Italiaanse rit van Modena naar Piacenza, door de Appenijnen. Op dinsdag 2 juli wordt dan koers gezet naar Frankrijk, vanuit Pinerolo, de plaats waar Fausto Coppi in de Tour van 1949 een historische solo afrondde.

Nice in plaats van Parijs

De rest van het parcours van de Tour van 2024 is nog niet bekend, maar La Gazzetta dello Sport weet dus wel dat de finish mogelijk niet in Parijs ligt. Nice zou op zondag 21 juli de eindbestemming zijn. De reden is de nabijheid van de Olympische Spelen, die in Parijs plaatsvindt en duurt van 26 juli tot 11 augustus. Het begin van dit is dus vijf dagen nadat de Tour eindigt. Twee van zulke populaire en gigantische evenementen zo dicht bij elkaar op de kalender zou niet mogelijk zijn, ook vanwege veiligheidsredenen.