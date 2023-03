Tour 2024 kent zwaar slotweekend: flinke bergetappe en tijdrit over Col d’Èze

Dat de Tour de France in 2024 zal eindigen in Nice, was al bekend. Organisator ASO heeft nu echter ook de laatste twee etappes tot in detail gepresenteerd. Met een bergrit over vier serieuze beklimmingen en een tijdrit over de klim naar La Turbie en de Col d’Èze belooft het een loodzwaar slotweekend te worden.

Op de voorlaatste dag van de Tour de France 2024 volgt er nog een zeer zware bergetappe in de omgeving van Nice. De renners trekken dan over de Col de Braus (10 km aan 6,6%), Col de Turini (20,7 km aan 5,7%) en Col de la Colmaine (7,5 km aan 7,1%) naar de slotklim: de Col de la Couillole (15,7 km aan 7,1%). Op de top van deze klim finishte zaterdag nog de voorlaatste etappe van Parijs-Nice: de latere eindwinnaar Tadej Pogačar kwam er als winnaar over de streep.

Mochten de verschillen nog speelbaar zijn na de laatste bergrit naar de Col de la Couillole, dan mogen de wielerfans zich opmaken voor een sportieve climax. Voor het eerst sinds 1989 zal de Ronde van Frankrijk (in 2024) nog eens eindigen met een tijdrit. De organisatie zal ongetwijfeld hopen op eenzelfde ontknoping als in 1989. Toen reed Greg LeMond zijn grote rivaal Laurent Fignon na een nagelbijtende apotheose met acht seconden uit de gele trui.

De organisatie heeft een zeer lastig traject uitgetekend vanuit dwergstaat Monaco, dat voor een zevende keer de Tour zal verwelkomen, richting Nice. De tijdrit is 35 kilometer lang en voert over bergachtig terrein. Na enkele vlakke kilometers volgt de beklimming naar La Turbie (8,1 km aan 5,6%), gevolgd door de korte variant van de Col d’Èze (1,6 km aan 8,1%). Eenmaal boven, gaat het in een ziedende vaart naar beneden en volgen nog enkele vlakke kilometers naar de eindstreep.

☀ On July 20. and 21. 2024, dream finale on the French Riviera ☀ Les 20 et 21 juillet 2024, un week-end d’apothéose sur la Riviera !#TDF2024 pic.twitter.com/FB8cTAD4WT — Tour de France™ (@LeTour) March 13, 2023

Nice zal over twee jaar dus de eindbestemming zijn van de belangrijkste wielerkoers op aarde. Dit heeft te maken met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs van 26 juli tot 11 augustus. De slotetappe van de Tour van 2024 zal op 21 juli plaatsvinden, slechts vijf dagen voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Om die reden is badplaats Nice aangewezen als alternatieve finishplaats. Voor het eerst sinds 1905 zal de Tour dus niet aankomen in (de regio) Parijs.

De start van de 111e Tour de France zal op 29 juni 2024 plaatsvinden op het Piazzale Michelangelo in het historische centrum van Florence. Het gaat om een rit-in-lijn naar Rimini. Ook de dagen erna blijft de Tour in Italië, met etappes naar respectievelijk Bologna en Turijn, tot op dag vier de grens wordt overgestoken.

Lees meer: Tour de France 2024 start met zware rit vanuit Florence, drie etappes in Italië