Tour 2023: TotalEnergies met Sagan en Latour, Cras zorgt voor Belgische inbreng

TotalEnergies heeft zijn definitieve selectie vrijgegeven voor de 110e editie van de Tour de France, die zaterdag van start gaat in het Baskische Bilbao. De ploeg rekent onder meer op Peter Sagan, die zijn laatste Tour zal betwisten, Pierre Latour en Anthony Turgis. Steff Cras geeft de selectie een Belgisch tintje.

De grote vraag is wat Sagan kan in zijn laatste Tour de France. De Slowaak was in het verleden buitengewoon succesvol in de Franse ronde, met twaalf ritoverwinningen en maar liefst zeven groene truien, maar de hoogtijdagen van de drievoudig wereldkampioen liggen inmiddels al wel een tijdje achter ons. Toch heeft Sagan nog altijd geloof in eigen kunnen, en denkt hij zelfs nog aan een achtste groene trui.

“Misschien kan ik nog wel wat forceren in het puntenklassement. Een achtste groene trui is niet onmogelijk, maar met die nieuwe generatie renners gaat het zeker niet makkelijk zijn. Ik bekijk het dag per dag en na een tiental ritten zie ik wel of het de moeite waard is om ervoor te vechten. Ik hoef niet de beste te zijn om te winnen, maar ik heb geluk nodig en moet uit de problemen kunnen blijven”, liet hij tijdens de Ronde van Zwitserland nog weten aan Het Nieuwsblad.

Tweede Tourdeelname voor Cras

Sagan is de man voor de sprintetappes en krijgt zijn goede vriend en adjudant Daniel Oss en de eveneens zeer ervaren Edvald Boasson Hagen mee in steun. In de bergen rekent zijn ploeg TotalEnergies vooral op Pierre Latour en Steff Cras. De 29-jarige Latour maakt zich op voor een zesde Tourdeelname, Cras (27) stond één keer eerder aan de start van de Franse ronde.

In de overgangsetappes is het met name uitkijken naar Anthony Turgis, Mathieu Burgaudeau en Valentin Ferron, al beschikt ook Boasson Hagen over de kwaliteiten om zich als aanvaller te onderscheiden.

