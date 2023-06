Peter Sagan maakt zich op voor laatste Tour: “Achtste groene trui is niet onmogelijk”

Peter Sagan staat volgende week zaterdag aan de start van zijn twaalfde en laatste Tour de France. Kan hij bij zijn afscheid nog een rit winnen? “Oh well, de sterren zullen goed moeten staan”, zei de Slowaak tijdens de Ronde van Zwitserland met een lach tegen Het Nieuwsblad.

“Ik hoef niet de beste te zijn om te winnen, maar ik heb geluk nodig en moet uit de problemen kunnen blijven”, legde Sagan uit. “Misschien kan ik nog wel wat forceren in het puntenklassement. Een achtste groene trui is niet onmogelijk, maar met die nieuwe generatie renners gaat het zeker niet makkelijk zijn. Ik bekijk het dag per dag en na een tiental ritten zie ik wel of het de moeite waard is om voor te vechten.”

Wie zijn voornaamste concurrenten worden in de sprintritten, vond de renner van TotalEnergies moeilijk te zeggen. “Ik weet eigenlijk niet eens wie er allemaal start. Ik vind Jakobsen goed, Philipsen ook. Wie nog? Komt Cavendish? Caleb (Ewan, red.) is ook goed. In de Tour staat er altijd eentje op die net iets meer het momentum heeft dan de rest. Soms ligt het zelfs niet aan de spurter, maar is de lead-out belangrijker. Zo iemand kan je hele Tour veranderen.”

Sagan won het puntenklassement van de Ronde van Frankrijk zeven keer. Van 2012 tot en met 2019 stond hij, behalve na zijn uitsluiting in 2017, steeds met het groen in Parijs. Kan het record dat hij daarmee vestigde ooit nog verbroken worden? “Elk record kan gebroken worden, maar ze gaan er wel minimum zeven jaar voor nodig hebben”, lachte de 33-jarige renner. “Makkelijk zal het niet zijn, maar dat is net goed. (lacht) Ik ben ook pas na mijn vijfde groene trui aan het record van Zabel (Zabel won het groen zes keer, red.) beginnen denken.”

Deze zondag verdedigt Sagan nog zijn titel op het Slowaaks kampioenschap op de weg. Vorige week betwistte hij de Ronde van Zwitserland, waar hij voor het eerst sinds in elf (!) jaar geen rit wist te winnen. “Het was niet mijn beste Ronde van Zwitserland, hè. In die spurtersetappe eindigde ik als vijfde. Kon beter, maar zeker ook slechter. Tegelijk was het over het algemeen vooral een trieste Ronde van Zwitserland”, doelde hij op het overlijden van Gino Mäder.