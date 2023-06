Tour 2023: Movistar met rittenkapers en kopman Enric Mas

Er stromen steeds meer selecties binnen voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag van start gaat in Bilbao. Ook Movistar heeft inmiddels het achttal onthuld waarmee het van start gaat in de Tour. Enric Mas voert de troepen aan.

Voor Mas zal het zijn vijfde Tour worden. In 2020 werd hij vijfde, een jaar later zesde. Vorig jaar gaf hij vroegtijdig op, maar nadien kwam hij weer goed voor de dag in de Vuelta a España. De Spanjaard eindigde voor de derde keer in zijn carrière op tweede plaats in de ronde van zijn land. Ook in de Italiaanse najaarsklassiekers was hij vervolgens goed op dreef.

Dit seizoen heeft Mas dat niveau nog niet gehaald. In het Critérium du Dauphiné moest hij genoegen nemen met een zeventiende plaats in het algemeen klassement. Oud-renner Leonardo Piepoli, die tegenwoordig als coach werkzaam is bij Movistar, had wel een verklaring voor het mindere optreden van de kopman. “Enric had last van dysenterie (een erge vorm van diarree, red.), maar hij vertelde het ons niet eerder uit angst dat hij excuses zou verzinnen”, liet hij weten in gesprek met BiciPro.

Jorgenson

Naast Mas, beschikt Movistar in de Tour ook over Nelson Oliveira, Gorka Izagirre, Gregor Mühlberger, Antonio Pedrero, Alex Aranburu, Ruben Guerreiro en Matteo Jorgenson. Laatstgenoemde kende ook een minder Dauphiné, maar rijdt voor de rest een sterk seizoen. Zo behaalde hij ereplaatsen in Parijs-Nice (achtste), de Ronde van Vlaanderen (negende) en de Ronde van Romandië (tweede).

De overige renners lijken ook over een goede vorm te beschikken. Aranburu werd dit weekend nog derde op het Spaans kampioenschap, Mühlberger kroonde zich tot Oostenrijks kampioen en Guerreiro behaalde onlangs meerdere ereplaatsen in La Route d’Occitanie. Pedrero toonde zich dan weer in het Critérium du Dauphiné.

