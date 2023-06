Van blauw naar wit: Movistar rijdt met speciaal ‘Iceberg’-tenue in Tour de France

De renners en rensters van Movistar zullen in de komende Tour de France en Tour de France Femmes een speciaal tenue dragen. Met de ‘Iceberg’, zoals het tricot heet, wil het Spaanse team aandacht vragen voor de smeltende ijskappen als gevolg van klimaatverandering. De outfit is overwegend wit.

De shirts, die voor zestig procent gemaakt zijn van gerecycled plastic, zullen na de Tour gesigneerd en geveild worden voor oceaanbeschermingsprogramma’s. Movistar zal in aanloop naar de Tour meer informatie geven over deze veiling, laat het weten via de ploegsite. In een filmpje showen verschillende renners, waaronder kopman Enric Mas, het nieuwe tenue alvast.

