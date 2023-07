Tour 2023: Luis León Sánchez niet meer van start door gebroken sleutelbeen

De Tour de France van Luis León Sánchez zit er na vier etappes alweer op. De ervaren Spanjaard van Astana Qazaqstan kwam in de hectische slotfase op het racecircuit van Nogaro ten val. Uit onderzoek in het ziekenhuis van Pau bleek dat hij een breuk heeft opgelopen in zijn sleutelbeen.

De vierde etappe van de Tour de France was bij momenten slaapverwekkend, maar de finale was daarentegen zeer chaotisch. Op het racecircuit in Nogaro werd het peloton, in aanloop naar de eindsprint, opgeschrikt door meerdere valpartijen. Zo gingen onder meer Fabio Jakobsen, Jacopo Guarnieri en Luis Léon Sánchez tegen de grond.

De schade bij Jakobsen lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, maar voor Guarnieri en Sánchez is er minder goed nieuws. De Italiaan brak zijn sleutelbeen en rib, Sánchez heeft dan weer een breuk opgelopen in zijn linkersleutelbeen. “Hij reist morgen naar huis, waar hij een operatie zal ondergaan. Herstel goed, Luisle!”, laat Astana Qazaqstan weten via social media.

Sánchez was bezig aan zijn twaalfde Ronde van Frankrijk en de dertigste grote ronde uit zijn carrière. De Spanjaard, die later dit jaar zijn veertigste verjaardag zal vieren, is de vierde uitvaller in deze Tour. Eerder moesten ook Richard Carapaz en Enric Mas er de brui aan geven.

Richard CARAPAZ (EF EDUCATION - EASYPOST) DNS

