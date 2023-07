Tour de France 2023: De uitvallers

Overzicht

Lang niet alle renners halen de eindstreep. Genoeg renners die door valpartijen, ziekte, onderkoeling of oververmoeidheid de strijd moeten staken. WielerFlits geeft een overzicht van de opgevers in de Tour de France 2023.

Zaterdag 1 juli – Etappe 1

1. Enric Mas (Movistar) – DNF

Zondag 2 juli – Etappe 2

2. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – DNS

DNF = Niet gefinisht

DNS = Niet gestart

DSQ = Gediskwalificeerd

OTL = Buiten de tijdslimiet

Dit overzicht wordt voorzien van updates.