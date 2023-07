Ploegleider Steels over gevallen Jakobsen: “Flink wat huid verloren, maar verder valt het mee”

Het is voorlopig nog niet de Tour de France van Fabio Jakobsen. De Europese kampioen van Soudal Quick-Step kwam in de eerste sprintersrit niet verder dan een vierde plaats en ging vandaag in een zeer hectische finale tegen de grond.

Jakobsen hoopte vandaag wel naar de zege te sprinten, maar ging op het autocircuit van Nogaro hard onderuit. “Wat er gebeurde? Ik heb geprobeerd om de beelden te bekijken, maar het was nog niet 100% duidelijk”, geeft ploegleider Tom Steels aan in gesprek met de NOS. “Fabio is gevallen, maar gelukkig is het wel oké. Hij heeft wel redelijk wat huid verloren, maar het valt verder denk ik wel mee.”

“Hij heeft wel schaafwonden over zijn hele lichaam en dat is nooit ideaal in een Tour. Maar gelukkig heeft hij niks gebroken”, aldus Steels, die het verder ook nog heeft over de zeer hectische finale. “Het grootste probleem was dat het vandaag een vrij rustige etappe was. Dan komen er – cru gezegd – veel te veel frisse renners in de finale. Dan is het soms gevaarlijk en dan krijg je dit soort toestanden.”

Of was de finale op het autocircuit van Paul Armagnac gewoon te gevaarlijk? “Het is of te smal of te breed, er is natuurlijk altijd wel iets. In de Tour zijn de belangen gewoon enorm groot. Er zijn hier ook enorm veel sprinters aanwezig en elke ploeg probeert zich te organiseren. Dan krijg je wat chaos”, is de oud-topsprinter van mening.

