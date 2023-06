Tour 2023: Skjelmose, Pedersen en Ciccone blikvangers bij Lidl-Trek

Trek-Segafredo, dat vanaf 30 juni Lidl-Trek zal gaan heten, heeft de selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. De ploeg rekent in de Tour onder meer op Mads Pedersen, Mattias Skjelmose en Giulio Ciccone. Bauke Mollema is er zoals bekend niet bij.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

De ploeg bestaat verder uit Jasper Stuyven, Alex Kirsch, Juan Pedro Lopez, Tony Gallopin en Quinn Simmons, die in de Stars en Stripes rond zal rijden: hij kroonde zich zondag tot Amerikaans kampioen op de weg.

Pedersen betwistte eerder dit jaar al de Giro d’Italia. De Deen viel daar vroegtijdig uit, maar had toen al wel een etappezege op zak. Zijn landgenoot Skjelmose won onlangs nog de Ronde van Zwitserland en kroonde zich nog recenter tot nationaal kampioen. Ciccone was, vanuit de vroege vlucht, dan weer de beste in de slotrit van het Critérium du Dauphiné. De Italiaan – die eigenlijk de Giro zou rijden in plaats van de Tour, maar door een coronabesmetting zijn thuisronde miste – mikt in de Ronde van Frankrijk op dagsucces en de bollentrui.

Giro Donne

Trek-Segafredo heeft ook de vrouwenploeg voor de Giro Donne onthuld. De selectie zal bestaan uit Elisa Longo Borghini, Lizzie Deignan, Elynor Bäckstedt, Gaia Realini, Lisa Klein, Lauretta Hanson en Shirin van Anrooij.

Lees ook: Tour de France 2023: De deelnemers