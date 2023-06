‘Bauke Mollema niet opgenomen in Tour de France-selectie Trek-Segafredo’

Bauke Mollema zal dit jaar niet meedoen aan de Ronde van Frankrijk. Dat heeft de 36-jarige renner gezegd tijdens de liveshow van de podcast In Het Wiel. Mollema zei dat hij door zijn ploeg Trek-Segafredo niet geselecteerd is

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Mollema leek zich op te mogen maken voor alweer zijn dertiende opeenvolgende Tour de France, maar naar eigen zeggen gaat dat dus niet door. Het zou voor het eerst sinds 2010 zijn dat Mollema niet aan de start zou staan van de Tour. Tegenover WielerFlits gaf de 36-jarige renner onlangs nog aan dat hij het NK op de weg zou laten schieten om uitgerust aan het vertrek te staan van La Grande Boucle.

Trek-Segafredo, dat vanaf de Tour Lidl-Trek zal heten, heeft met Mads Pedersen, Mattias Skjelmose en Giulio Ciccone verschillende speerpunten voor de Tour. Zowel Pedersen als Skjelmose zal renners in dienst meekrijgen, waardoor er voor Mollema geen plek is, legde de Nederlander donderdagavond uit aan het aanwezige publiek. De deelname van Ciccone was aanvankelijk niet voorzien. De Italiaan zou de Giro d’Italia rijden, maar toen hij die door een coronabesmetting moest missen, werden de plannen omgegooid.

Afgelopen woensdag stond Mollema wel nog aan de start van het NK tijdrijden. Hij eindigde daar, als titelverdediger, op de vijfde plek. In de 42 kilometer lange chronoproef verloor hij veertig seconden op winnaar Jos van Emden.