Ciccone hoopt te schitteren in de Tour, maar: “Ik heb geen klassementsambities”

Giulio Ciccone wilde dit jaar eigenlijk schitteren in de Giro d’Italia, maar de Italiaan zag zijn Girodroom door een coronabesmetting uiteen spatten. De renner van Trek-Segafredo moest zodoende nieuwe doelen stellen en dus richt hij zich nu op de komende Tour de France.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Ciccone wilde na een uitstekende voorjaarsperiode doorpakken en een hoofdrol vertolken in ‘zijn’ Ronde van Italië, maar een coronabesmetting gooide dus roet in het eten. “Het deed erg veel pijn om de Giro te moeten missen, vooral in de eerste dagen”, blikt Ciccone in gesprek met La Gazzetta dello Sport nu terug op de voorbije weken. “Als het een opgave was geweest vanwege een valpartij, had ik het beter kunnen accepteren.”

“Ik kon alleen geen andere beslissing nemen, Ik had vrij hevige symptomen, beginnend met hoge koorts. Ik was een week uit de roulatie, maar kreeg ook nog een terugval. Ik had het moeilijk in de eerste helft van mei, maar nu kan ik toch alweer een tijdje aan mijn vorm schaven. Het gaat de goede kant op. Ik zal klaar zijn voor de Tour en ik ben heel erg gemotiveerd voor mijn nieuwe doelen.”

Bergtrui

En wat zijn die ‘nieuwe doelen’ dan precies? Ciccone draait niet om de hete brij heen, als het gaat over zijn ambities in de komende Tour. “Mijn doelen voor de Tour zijn simpel: een etappezege boeken en de bolletjestrui winnen. Ik heb geen klassementsambities. Ik wil vooral bergop sterk voor de dag komen. Ik weet dat ik dat kan.”

Ciccone legt momenteel in het Critérium du Dauphiné (4-11 juni) de laatste hand aan zijn Tourvoorbereiding. “Het is een nuttige prikkel”, vat de Italiaan het zelf samen. “Voor de Tour vinden ook nog de Italiaanse kampioenschappen plaats. Ik weet zeker dat ik daar in een uitstekende conditie zal arriveren.”