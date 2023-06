Tour 2023: Alpecin-Deceuninck presenteert ploeg rond Van der Poel en Philipsen

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen kennen hun ploeggenoten voor de aankomende Tour de France. Alpecin-Deceuninck rekent in de Franse ronde ook op onder meer Søren Kragh Andersen, Quinten Hermans en Ramon Sinkeldam. Dat is zojuist bekendgemaakt tijdens een Zwift-ride van de ploeg.

Van der Poel en Philipsen zijn de duidelijke speerpunten van Alpecin-Deceuninck. Van der Poel maakt zich op voor zijn derde deelname aan de Tour. Bij zijn Tourdebuut in 2021 wist hij de show te stelen, met ritwinst op de Mûr-de-Bretagne. Bovendien droeg hij dat jaar zes dagen de gele trui. De Tour van vorig jaar liep echter uit op een deceptie. De Nederlander bleek na een al zware Giro d’Italia compleet uit vorm en gaf er in de elfde etappe de brui aan.

Dit jaar hoopt Van der Poel sportieve revanche te nemen, en de voortekenen zijn in elk geval goed. De 28-jarige renner won in aanloop naar de Ronde van Frankrijk namelijk op overtuigende wijze de Baloise Belgium Tour. Afgelopen zondag deed Van der Poel een gooi naar de Nederlandse titel, maar werd hij verslagen door een tactisch sterk Jumbo-Visma. De alleskunner ging echter nog wel met een bronzen medaille naar huis.

Sprinttandem Van der Poel-Philipsen

Van der Poel zal de nodige vrijheid krijgen om zijn ding te doen, maar MVDP heeft eerder al aangegeven dat hij zijn ploegmaat Philipsen wil helpen in de sprintvoorbereiding. Die laatste steekt niet onder stoelen of banken dat hij in de aanstaande Tour de France voor de groene trui wil gaan. “Ik heb al aangegeven dat ik er graag voor wil gaan, maar we zullen op het moment zelf moeten zien of dat haalbaar is”, aldus Philipsen.

Met Van der Poel, Jonas Rickaert en Ramon Sinkeldam als sterke schakels in de sprinttrein, kan Philipsen met vertrouwen uitkijken naar de sprintetappes. Verder maakt Quinten Hermans dit jaar eindelijk zijn Tourdebuut. Vorig seizoen werd hij door zijn toenmalige werkgever Intermarché-Wanty-Gobert nog thuisgelaten. Silvan Dillier, Michael Gogl en Søren Kragh Andersen – die in de Tour van 2020 nog twee Touretappes wist te winnen – maken de selectie compleet.

