Jasper Philipsen aast op groene trui in Tour: “Aangegeven dat ik er graag voor wil gaan”

Jasper Philipsen steekt niet onder stoelen of banken dat hij in de Tour de France 2023 voor de groene trui wil gaan. Dat heeft de sprintkopman van Alpecin-Deceuninck alvast laten weten binnen de ploeg. “Ik heb al aangegeven dat ik er graag voor wil gaan, maar we zullen op het moment zelf moeten zien of dat haalbaar is”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Ik besef maar al te goed dat indien ik het groen wil dragen in Parijs, ik meteen van bij de openingsritten goed op schema moet zitten”, aldus Philipsen. “Het meest verstandige lijkt mij om te focussen op de zeven sprintkansen die ons wachten. Scoor ik daarin zo hoog mogelijk, dan volgt het groen vanzelf.”

De afgelopen weken verbleef Philipsen op Tenerife en in La Plagne om zich voor te bereiden op de Tour. “Tijdens de ploegstage heb ik alle trainingen met de jongens meegedaan. Dat wil zeggen: uithouding uitbouwen en bergop fietsen”, legt hij uit. “De Elfstedenronde en de Baloise Belgium Tour rij ik nu in functie om opnieuw ritme op te doen en mijn sprint te finetunen. Tussen die wedstrijden door wachten specifieke sprinttrainingen opdat ik terug snelheid in de benen krijg.”

Mathieu van der Poel is de andere kopman van Alpecin-Deceuninck in de Tour. Hem worden ook kansen toegedicht in het groene klassement, maar hij ziet dat niet zitten. “De groene trui? Nee. Als we die najagen dit jaar, dan is dat voor Jasper Philipsen. Ik help hem daarbij graag”, liet MVDP onlangs weten.

Eerder gaf Wout van Aert, die vorig jaar het groen won, al aan van het puntenklassement geen concreet doel te maken in de Tour van dit jaar. “De focus zal nu meer op ritzeges liggen en minder op de groene trui”, vertelde hij. Daarom wordt bij Jumbo-Visma nu met een schuin oog naar Christophe Laporte gekeken als het gaat om het groen.