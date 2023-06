‘Super-duo Mathieu van der Poel-Jasper Philipsen gaat in de Tour flinke stoten uitdelen’

Podcast

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast bespreken Youri en Raymond het wielernieuws van deze week. Het gaat over de Ronde van Zwitserland, de gigantische diskwalificatie van renners in de Giro Next Gen én natuurlijk de Baloise Belgium Tour. Ook blikken de mannen voorzichtig vooruit op de Nederlands kampioenschappen.

Raymond is net terug uit Scherpenheuvel-Zichem, waar hij verslag deed van de Baloise Belgium Tour. Hier zag hij een ontketende Mathieu van der Poel een bijzonder sterke lead out verzorgen voor ploegmaat Jasper Philipsen. Raymond sprak na afloop met MVDP over zijn plannen voor de komende tijd.

Ook is er volop aandacht voor het sprintersensemble in de Tour de France. Gaan we een driestrijd krijgen tussen Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Jasper Philipsen, of komen er nog nieuwe revelaties bovendrijven? En welke Nederlanders doen er nu mee aan La Grande Boucle? Je hoort het hier!

