Tour 2022: Zomerse weersomstandigheden tijdens tijdrit en slotrit naar Parijs

Het peloton van de Tour de France heeft de laatste week vaak tropische temperaturen voor de kiezen gehad. Ook de laatste drie dagen krijgen de renners te maken met zomerse temperaturen. Weeronline heeft speciaal voor WielerFlits nog wat specifieker gekeken naar de weersverwachting voor de komende dagen.

Vrijdag gaan we van Castelnau-Magnoac naar Cahors. Een vlakke etappe met een mix van zon en wolkenvelden. Bij de start om 13.00 uur is het een graad of 22-23, tijdens de rit naar Cahors loopt het kwik verder op en schijnt steeds vaker en langer de zon. Uiteindelijk is het in de finishplaats 32 graden. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is windkracht 3.

Ook zaterdag zitten we nog in het zuiden van Frankrijk met een lange tijdrit van 40,7 km van Lacapelle-Marival naar Rocamadour. Het blijft voor alle renners droog en de zon schijnt flink. Voor wie als eerste start heeft temperaturen van een graad of 24, degene die als laatste starten en binnenkomen rijden de tijdrit bij een graad of 29. In alle gevallen staat er niet meer dan een zwakke noordwestenwind.

De laatste dag, met finish in Parijs, verloopt onder tropische omstandigheden. Bij heel veel zon loopt de temperatuur op naar maximaal 34 graden. Ook in de avond, met finish rond 19.30 uur, is het nog een graad of 30.

Tour de France Femmes

Voordat de mannen aan de slotetappe beginnen de vrouwen aan de eerste etappe van de Tour de France Femmes in Parijs. Zoals gezegd is het zonnig en tropisch met temperaturen rond 34 graden.

Maandag gaan de dames van Meaux naar Provins. Ook deze rit verloopt onder tropische omstandigheden met temperaturen rond 31 graden. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien en het blijft droog. Dinsdag in de etappe van Reims naar Épernay is het ook droog met geregeld zonneschijn. Met maximaal 26 graden is het iets minder warm.

Ook woensdag is het droog met flink wat zon. De temperatuur komt in de middag uit op waarden tussen 26 en 29 graden. De rest van de week en ook in het volgend weekend blijft het vrij zonnig en droog. De temperaturen komen in de middag uit op waarden rond 30 graden.