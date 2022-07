Tour 2022: Waarom de veelbesproken brug in etappe 2 niet doorslaggevend is voor waaiers

Special

Het is talk of the town in het peloton, al weken. De renners in de Tour de France krijgen in volle finale van de tweede etappe de Storebæltsbroen voor de kiezen. Dit is een brug van achttien kilometer lang en aan het einde daarvan is het nog slechts drie kilometer tot aan de finishlijn in Nyborg. Wind of niet, de brug zal geen bepalende factor zijn, oordeelt WielerFlits.

De Storebæltsbroen loopt over de zeestraat Grote Belt, die Sjælland met Fyn verbindt. “De grote focus ligt op de brug”, vertelt Mikkel Condé in RIDE Magazine. Hij is een voormalig Deense freelance journalist die nu hoofd communicatie bij Israel-Premier Tech is. “Waaiers ontstaan daar op natuurlijke wijze als de wind uit het noorden komt, maar normaal gesproken komt dat in juli weinig voor.” De snelle mannen hopen op een massasprint.

Hoe het er nu voor staat, zal de brug niet doorslaggevend zijn voor het verloop van de etappe. “De renners krijgen de hele rit te maken met tegenwind”, vertelt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline aan ons. De wind komt tijdens de finale van de tweede etappe uit het zuid-zuidwesten aan windkracht drie tot vier. Dat betekent schuin van voren, terwijl schuin van achter idealiter nodig is voor waaiers.

Wind trekt wel aan op de brug

“Op een groot deel van de route van Roskilde naar Nyborg is de wind matig van kracht”, gaat hij verder. “Alleen tijdens de oversteek via de Storebæltsbroen gaat het wel harder waaien. Dit komt doordat de wind op deze brug vrij spel heeft en met een doorvaarthoogte van 65 meter ook behoorlijk hoog is. Met een vrij krachtige wind (windkracht 5) kunnen waaiers ontstaan. Ook omdat de renners bij het oprijden van de brug eerst een tijdje moeten klimmen.”

Toch moeten we de wind niet overdrijven, vindt de weerman. “De wind valt nog best mee. Windkracht 6 of 7 komt aan de Deense kust regelmatig voor. Verder speelt het weer nauwelijks een rol op de route van Roskilde naar Nyborg. Het is vrij zonnig en er zijn stapelwolken. De kans op een bui is klein en er is goede kans dat de etappe droog verloopt. De temperatuur ligt tussen 19 en 22 graden Celsius.”

Vooral stuk vóór de brug heel gevaarlijk

Waaiers zijn in de tweede etappe overigens niet uitgesloten, ook al staat de wind schuin van voren. De tussensprint in Kalundborg kan namelijk het startsein zijn voor een hectische en lange finale. Het parcours gaat daarna namelijk in zuidelijke richting langs de kustlijn, waar de wind bijna vijftig kilometer lang kan doen wat ze wil. Net daar kan er wel een doorslaggevende situatie ontstaan, vertelt Mikkel Condé.

“Dat stuk is veel gevaarlijker”, voorspelt hij. “Normaal wenst iedere Deen voor juli veel zon en weinig wind. Maar zaterdag ben ik er oké mee als het waait.” Hij krijgt bijval van oud-wereldkampioen Mads Pedersen, die ook in deze regio woont. “De brug zal het verschil niet maken, dat zal daarvoor al zijn gebeurd. Dat de wind daar op de kop zou staan? Dat wist ik al, dat is hier zo’n driehonderd dagen per jaar zo.”