Tour 2022: Vooral tegenwind in tweede etappe langs Deense kust

De tweede etappe van de Tour de France 2022 in Denemarken belooft een nerveus gebeuren te worden. Het peloton trekt grote delen langs de kust en gaat in de absolute finale over de Storebælsbroen, een brug van liefst achttien kilometer. Meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline legt voor WielerFlits uit wat het weer gaat doen.

“De renners krijgen tijdens de tweede etappe te maken met tegenwind”, doelt hij op de wind die voornamelijk uit zuidwestelijke richting komt. “Op een groot deel van de route van Roskilde naar Nyborg is de wind matig van kracht. Alleen tijdens de oversteek via de Storebælsbroen gaat het wel harder waaien. Dit komt doordat de wind op deze brug vrij spel heeft en met een doorvaarthoogte van 65 meter ook behoorlijk hoog is.”

“Met een vrij krachtige wind (windkracht 5) kunnen waaiers ontstaan. Ook omdat bij het oprijden van de brug eerst een tijd moet worden geklommen. Toch valt de wind nog best mee. Windkracht 6 of 7 komt aan de Deense kust regelmatig voor”, aldus Van der Linden. “Verder speelt het weer nauwelijks een rol. Het is vrij zonnig en er zijn stapelwolken. De kans op een bui is klein en er is goede kans dat de etappe droog verloopt. De temperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.”