Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 9 naar Châtel

De Tour de France trekt op dag negen voor het eerst de bergen in. Op het programma staat een rit van 183,4 kilometer met vier gecategoriseerde beklimmingen, goed voor zo’n 3685 hoogtemeters. Vrijwel de hele etappe bevindt zich op Zwitsers grondgebied, pas in de laatste tien kilometer rijden de renners weer over Franse wegen. Over de Queen-stage die geen koninginnenrit is: WielerFlits blikt vooruit!

Startplaats Aigle is een plaats die bij elke wielerfan een belletje doet rinkelen. Liefhebbers van handgemaakte leren laarzen zullen wellicht denken aan het gerenommeerde gelijknamige Franse schoenenmerk, maar de gemeente is sinds 2002 vooral bekend als thuisbasis van de internationale wielerunie UCI.

Het complex, gelegen aan de rand van de rivier de Vaud, bevat onder meer een wielerbaan van 200 meter, een kantoorgebouw waar het bondspersoneel zetelt en een BMX-pumptrack. Het hoofdkwartier zal uitgebreid door de televisiehelikopter in beeld genomen worden, want de wegen langs het complex maken deel uit van het parcours.Dat zal pas in de laatste twee uur van de rit zijn, want na de start maakt het peloton eerst een grote lus in noordelijke richting.

Vanuit Aigle brengt de Tour eerst een bezoek aan badplaats Montreux, dat voor muziekliefhebbers onlosmakelijk verbonden is met Mountain Studio. Een studio waar onder anderen The Rolling Stones, Deep Purple en Queen muziek hebben opgenomen. Voor fans van Queen is Montreux uitgegroeid tot een waar bedevaartsoord vanwege het drie meter hoge bronzen standbeeld van wijlen leadzanger Freddie Mercury dat sinds 1996 op het marktplein staat.

Parcours

Maar tijd om een ode te brengen aan de overleden frontman van de legendarische rockband zal er niet zijn. The show must go on want al snel doemt met de Côte de Bellevue de eerste klim van de dag op, die met een lengte van nog geen drie kilometer aan 5,6% niet veel voorstelt. Verder het binnenland in wacht met de Col des Mosses (12,4 km aan 3,8%) de eerste bergpas. In 2009 en 2016 zat deze beklimming ook in het Tourparcours. En ook de routebouwers van de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland weten deze pas eens in de zoveel jaar te vinden.

Na de Col des Mosses gaat de rit verder in de richting van skidorp Le Diablerets, dat een van de oudste wintersportoorden van Zwitserland is. In de wintermaanden kunnen sneeuwliefhebbers hier kiezen uit drie skigebieden, waarvan de Glacier 3000 het bekendst is. Het ligt tevens aan de voet van de Col de la Croix, de volgende berg die in deze negende rit beklommen moet worden.

Met een lengte van ruim acht kilometer en stijgingspercentages van 8% en met pieken tot 14,9%, is dit de lastigste klim van de dag. Het brengt de renners naar een hoogte van 1.779 meter boven zeeniveau. Na een lange afdaling in de richting van startplaats Aigle passeert het Tourpeloton met nog een veertigtal kilometer te rijden dan eindelijk het UCI-hoofdkantoor. Van daaruit wordt koers gemaakt in de richting van finishplaats Châtel.

De laatste grote hindernis van de dag is de Pas de Morgins. De top van deze ruim 16 kilometer (5,7% gemiddeld) lange klim, waarvan het zwaartepunt halverwege ligt en de laatste kilometers relatief vlak zijn, ligt vlak voor de Franse grens in het Zwitserse plaatsje Morgins. Vanaf hier volgt een korte, bochtige afdaling voor een laatste beklimming die in een bijna rechte lijn naar skioord Châtel leidt.

De Tour kwam hier een keer eerder aan en daarvoor moeten we ver terug in de tijd. In 1975 won Lucien Van Impe hier een rit, terwijl Bernard Thévenet de gele trui overnam. Precies tien jaar geleden was Châtel het eindstation van het Critérium du Dauphiné, waar toen Dani Moreno de rit pakte en Bradley Wiggins zijn eindzege veilig stelde. Een jaar later (2013) won een toen nog jonge Simon Yates hier de voorlaatste rit in de Tour de l’Avenir, een dag later was het de startplaats van de afsluitende rit naar Plateau des Glières die gewonnen werd door Julian Alaphilippe.

Officieuze start: 12.30 uur

Officiële start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.30 en 18.05 uur

Afstand: 192,9 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Bellevue: tussen 13.40 en 13.45 uur

Tussensprint Semsales: tussen 14.05 en 14.15 uur

Passage Col des Mosses: tussen 15.25 en 15.45 uur

Passage Col de la Croix: tussen 16.00 en 16.25 uur

Passage Pas de Morgins: tussen 17.15 en 17.50 uur

Favorieten

Anders dan verwacht, reed slechts een kleine kopgroep van drie vooruit in de rit naar Lausanne. De verwachting is dat de vroege vlucht in de rit naar Châtel-Les Portes du Soleil fors groter gaat zijn dan Mattia Cattaneo, Fred Wright en Frederik Frison alleen. De beklimmingen onderweg zijn niet van de zwaarste orde, dus denken veel renners dat ze kans maken op de zege.

De renners voor het algemeen klassement hebben weliswaar een rustdag voor de boeg wat een reden kan zijn om koers te maken, maar de klim naar de finish kent geen moeilijke stukken om een aanval op te zetten. Dus kijken we naar de goede klimmers die in de eerste week al veel tijd hebben verloren.

Lennard Kämna van BORA-hansgrohe was in de etappe naar La super Planche des Belles Filles al in de aanval en die rit duurde net iets te lang, want anders had de Duitser de zege gepakt. Op weg naar Châtel krijgt hij een nieuwe kans. Kämna weet intussen hoe hij ontsnappingen tot een goed einde moet brengen en rondde dit jaar nog een vlucht succesvol af in de Giro d’Italia. In 2020 won hij ook al eens een bergrit in de Tour.

Ook Simon Geschke (Cofidis) was in de aanval in de rit naar de ‘Plank van de mooie meisjes’ en hoorde daar bij de betere vluchters. De klimmer weet eveneens hoe het is om te winnen in de Tour en reed dit seizoen al mooie resultaten bij elkaar; in het eindklassement van de Ronde van Romandië was hij derde en vlak voor de Tour was hij tijdens het Duits wegkampioenschap eveneens derde.

Behalve Geschke heeft Cofidis nog een interessante naam in de ploeg voor deze etappe met Ion Izagirre. De Spaanse klimmer kende een beroerde start van de Ronde van Zwitserland, maar kon er later doorheen komen. Vervolgens reed hij naar de vijfde positie op het Spaans kampioenschap tijdrijden. Izagirre verzamelde in zijn carrière al een stapel goede uitslagen in de Tour.

De rit naar Châtel-Les Portes du Soleil is ook een mooie voor Michael Storer van Groupama-FDJ. De Australiër brak vorig jaar door met twee etappezeges en winst van het bergklassement in de Vuelta a España. Dit jaar was hij al tweede in de Tour of the Alps en derde in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Voor het klassement is Storer ondertussen ongevaarlijk.

Ruben Guerreiro is een goede troef in de ploeg van EF Education-EasyPost. De Portugees haalde al eens een etappezege in de Giro d’Italia en won dit jaar de Mont Ventoux Dénivelé Challenge, na een machtsvertoon van zijn ploeg. Guerreiro staat dankzij een val al ver in het klassement, maar kwam wel sterk als dertigste over de finish in de rit naar La Super Planche des Belles Filles.

Ook Tim Wellens weet wat winnen is in de Grote Rondes. De Belgische renner van Lotto Soudal was al wel succesvol in de Giro d’Italia en de Vuelta a España, maar in de Tour zegevierde hij nog niet. Mogelijk kan hij daar op weg naar Châtel verandering in brengen. Wellens liet in de Baloise Belgium Tour al zien dat hij over goede benen beschikt.

Als er een prijs voor de strijdlust zou zijn over het eerste deel van het seizoen, zou Pierre Latour (TotalEnergies) ervoor in aanmerking komen. De Fransman reed al veelvuldig in beeld, maar het leidde dit jaar nog niet tot overwinningen. Latour is niet meer gevaarlijk voor het klassement en mag dus wat vrijheid krijgen. Hij liet al zien dat het met de vorm wel goed zit.

Dylan Teuns was zesde in de rit naar Longwy en probeerde het in de etappe naar La Super Planche des Belles Filles al een keer vergeefs via de ontsnapping. In de rit tussen Aigle en Châtel krijgt de Belg van Bahrain Victorious een nieuwe mogelijkheid. Lukt het Teuns om in de Alpen zijn derde ritzege in de Tour ooit binnen te halen?

Arkéa Samsic is aan een ijzersterk seizoen bezig en dat is mede te danken aan Warren Barguil. De Franse klimmer won al een rit in Tirreno-Adriatico en zegevierde de Gran Premio Miguel Indurain, en reed een rits goede uitslagen bij elkaar. Barguil weet wat het is om te winnen in de Tour; in 2017 boekte hij twee etappezeges en legde hij beslag op het bergklassement.

Natuurlijk mag de naam van Bauke Mollema niet ontbreken. Voor de klimmer van Trek-Segafredo stond de eerste week vooral in het teken van schadevrij doorkomen, maar dit weekend begint de Tour voor ‘Bau’ pas echt. De Nederlands kampioen tijdrijden won vorig jaar nog de etappe tussen Carcassonne en Quillan. Hij kampt echter met keelpijn en dus moeten we afwachten hoe het hem vergaat.

Favorieten volgens WielerFlits:

Weer en TV

De renners krijgen in de rit tussen Aigle en Châtel-Les Portes du Soleil te maken met mooi weer. De weersomstandigheden spelen onderweg maar een kleine rol met aangename temperaturen, veel zon en weinig wind, laat de redactie van Weeronline aan ons weten.

De negende etappe is vanaf 12.15 uur live te zien op NPO 1 en via de Eurosport Player. Vanaf 12.30 uur schakelt ook Eurosport 2 over naar de Tour. De koers is vanaf 13.45 uur eveneens te volgen via Sporza op Eén. Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen van deze Zwitsers-Franse bergrit. Het liveblog staat vanaf 08.00 uur voor je paraat; bespreek het verloop van de etappe in onze chat met mede-wielerfans!