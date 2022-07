Merijn Zeeman ziet Hautacam niet als laatste horde: “Het zullen heel spannende dagen blijven”

Video

Als Jonas Vingegaard donderdag geen tijd toegeeft op Tadej Pogacar, staat hij in polepositie om de Tour de France te winnen. Maar Merijn Zeeman waarschuwt voor de ritten van vrijdag en zaterdag. Daar kan nog het nodige gebeuren, volgens de sportief directeur van Jumbo-Visma.

In de etappe naar de Hautacam verwacht Zeeman geen wonderen van Pogacar. “Wonderen bestaan niet bij hem, want we weten wat hij kan”, aldus de Nederlander in gesprek met WielerFlits. Hij gaat er niettemin vanuit dat de uitdager van Vingegaard het opnieuw gaat proberen. “We hebben gisteren hoe sterk en goed UAE is. Daar moeten we een antwoord op hebben. Uiteindelijk komt het op Hautacam aan, met een gevecht tot de streep. Wordt het consolideren of tijd pakken? Dat weten we vanmiddag.”

“In ieder geval hebben we alle vertrouwen in de tijdrit van gisteren. Dat heeft hij ook al bewezen in eerdere tijdritten. We hebben goed materiaal, we zijn goed voorbereid. Maar goed, we denken daar nog niet zoveel over na. Het is vandaag misschien wel de zwaarste bergetappe van de Tour, daar focussen we ons nu op.”

Wind

“Het is vandaag een heel belangrijke etappe natuurlijk, dat is wel duidelijk”, zei Zeeman voorafgaande aan de laatste Pyreneeënrit ook al tegen Het Laatste Nieuws. “Maar goed, morgen is ook weer een rit, en daar kunnen we ook weer wat van verwachten. Er is veel wind voorspeld. En zaterdag de tijdrit, dus het zullen heel spannende dagen blijven. Maar vandaag is natuurlijk wel de dag waarop je je slag kunt slaan, als je veel sterker bent.”

Indien de voorsprong van Vingegaard groter is dan twee minuten voorafgaande aan de tijdrit van zaterdag, lijkt een omwenteling onwaarschijnlijk, maar Zeeman wil daar niet mee instemmen. “Dat ga ik nooit zeggen. Wij weten als geen andere ploeg dat het geel pas in Parijs binnen is. Tot die tijd helemaal niks. Dat zijn geen gedachten die wij toelaten.”

“We hebben gisteren gezien dat we ongelooflijk sterke tegenstanders hebben. Daar hebben we heel respect voor. We zullen altijd op het ergste voorbereid zijn”, sluit Zeeman af.