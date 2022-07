WielerFlits selecteert zes wijnen langs Tour de France-parcours 2022

Ride

Voor de 33ste keer is wielerverslaggever Raymond Kerckhoffs present bij de Tour de France. Voor WielerFlits en RIDE Magazine zal hij in Frankrijk reportages, interviews en opinies maken. In al die jaren heeft hij ook het goede leven in ‘la douce France’ ontdekt.

Zo heeft hij ook vele Franse wijnstreken leren kennen. Hij raakte zo in de ban van de wijn dat hij zelf (op kleine voet) mede-eigenaar werd van het Argentijnse wijngoed Alpasion. Voor WielerFlits en RIDE Magazine zocht hij ditmaal zes wijnen langs het Tour-parcours 2022 uit.

Raymond: “Dit jaar slaat de Tour bekende wijnregio’s als de Bourgogne, Bordeaux, Beaujolais en het Rhône-gebied over. Dat betekent dat we andere regio’s in de picture kunnen zetten. Zo heb ik een topper uit de Elzas uitgezocht die een ware ode brengt aan de Pinot Blanc-druif.”

“Bewijst de regio rondom Roanne dat ze ook zeer verdienstelijke wijnen kunnen maken. Mijn favoriete malbec-druif vond ik in Rodez. Verder zocht ik samen met Yoeri Vojacek enkele wijnen uit in de streek rondom Carcassonne. Minder bekend, maar daardoor krijgt u wel fantastische prijs-kwaliteitverhoudingen. Aan de voet van het Malepère-massief, enkele kilometers na de start in de rit van Carcassonne naar Foix mag de Tour-karavaan zeker eventjes stoppen voor Cháteau Guilhem.”

De zes wijnen kunt u samen met het Zomernummer van RIDE Magazine (met alle informatie over de Tour de France, Tour de France Femmes en Vuelta in Nederland) bestellen voor: 99,50 euro (inclusief verzendkosten). Om de wijnen te bekijken of te bestellen kunt u op deze link klikken.

De zes wijnen:

Domaine Valentin Zusslin Alsace 2020 Pinot Blanc

Raymond: “La Planche des Belles Filles ligt tegen de Elzas aan, wat een kleurrijke wijnregio van Frankrijk genoemd kan worden. De Riesling, Gewurtztraminer en Pinot Gris waren de Elzas-wijnen die ik het vaakst dronk. Tijdens een aankomst van de Tour de France in Colmar werd ik gewezen op het domein Valentin Zusslin dat bij de twintig beste huizen van de Elzas hoorde. Dit wijngoed, biodynamisch gecertificeerd, ligt in Orschwir, net ten zuiden van Colmar.

Ik was die avond enthousiast over de Pinot Gris. Yoeri Vojacek liet me in Maastricht vervolgens de Pinot Blanc proeven. Wat een ontdekking. Deze wijn is echt om in wielertermen te spreken van de buiten categorie. Een slok van deze (12 maanden in houten vaten gerijpte) wijn en je bent verloren. Perzik. Nectarine. Honing. Appel. Wedden dat je hem na een keer proeven in je vaste collectie opneemt.”

Côte Roannaise 2020 Eclat de granite. Domaine Serol

Raymond: “De tijdrit van het Criterium du Dauphiné in Roanne in 2019 werd ontsierd door de zware valpartij van viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome. De Britse-Keniaan werd in de verkenning door een windvlaag gepakt en tegen een muurtje aangeslagen. Nog altijd vecht Froome om zijn niveau van voor deze val terug te vinden. Ik herinner me dat ik die avond laat in een Chambre d’Hotes aankwam en de eigenaar me vroeg of ik een glas wijn uit de regio wilde drinken.

Roanne ligt zo’n zestig kilometer ten westen van Villefranche-sur-Saône, waar je zo de Beaujolais streek inrijdt. De wijnstreek rond Roanne, behorend tot Loire-vallei, is niet zo bekend, Maar van de hoger gelegen terroirs komen zeer goede wijnen. Ik was die avond verbaasd over de goede Côte Roannaise die op tafel werd gezet.

Thuis heb ik een wijn uit Roanne gevonden die voor een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding staat. Een jonge wijn met voldoende diepgang. Gemaakt van de Gamay St Romain-druif is het een verrassend soepel drinkbare sappige wijn van een bloedrode kleur. De granieten ondergrond van het terroir geven de wijn karakter.”

Limoux 2019 Terres Amoureuses Domaine Altugnac

Raymond: “Carcassonne is een van mijn favoriete plaatsen in Frankrijk. Omdat de vestigingsstad een openlucht museum is, is het hier helaas wel altijd erg druk qua toeristen. Iedere keer opnieuw raak ik echter nog steeds onder de indruk van de oude stad, waarvan de buitenmuur 16 torens en de binnenmuur 24 torens heeft.

Ten zuiden van Carcassonne in de Haute Vallée de l’Aude, in de appellatie Limoux, liggen veel goede wijnhuizen. De wijngaarden liggen hier op zo’n 350-500 meter hoogte en profiteren van een iets koeler mediterraan bergklimaat, omdat de Pyreneeën, net zoals in deze Tour, net om de hoek liggen. In deze streek worden vooral mousserende wijnen geproduceerd, maar dit is een prachtige witte wijn. Deze voor 85% van Chardonnay druiven gemaakte witte wijn heeft de volle gele kleur en het rijpe fruit en boter ruik je meteen. De ideale wijn om lekker gekoeld te drinken op een zomerse avond. Zoals je in Carcassonne zo vaak tot laat in de avond op een terras kunt blijven zitten.”

Cotes du Roussillon 2020 tradition Domaine Piquemal

Raymond: “Perpignan is geregeld in de Tour een etappeplaats. Ik herinner me vooral begin jaren negentig een fantastische Coco Cola-party voor alle Tour-volgers aan zee. Het cola-merk was in die jaren nog een van de hoofdsponsors van de Tour. Ditmaal laten we Perpignan in de rit naar Carcassonne links van ons liggen. Niet ver van Perpignan bevindt zich Domaine Piquemal in het hart van de Roussillon. De Roussillon wijnen staan bekend als soepel drinkbare wijnen met karakter. Als het hier waait, dan stormt het. Als het regent, dan hoost het. En warm betekent hier snikheet. Deze rode wijn van Domaine Piquemal is een blend van Grenache, Syrah en Carignan druiven. Ronde en zachte smaak waarbij je veel fruit proeft. Een typische huiswijn die je iedere dag kunt drinken.

Het Domaine Piquemal is een huis dat sinds de jaren tachtig in het teken van vooruitgang staat. Ze behouden hun oude wijnstokken, maar hebben hun wijnhuis stap voor stap gemoderniseerd. De installatie van een geklimatiseerde kelder stelt hen in staat om het rijpingsproces in de vaten te systematiseren. Vanaf 2020 hebben ze ook de omschakeling naar biologische landbouw gemaakt. Ze doen er alles aan om u van een lekker glas wijn te laten genieten.”

Malepère 2020 Guilhem Cuvée Prestige Château Guilhem

Raymond: “Via de Tour-wijnen en natuurlijk Alpasion ben ik in contact gekomen met wijnkenner Yoeri Vojacek. Toen het Tour-parcours van 2022 werd gepresenteerd liet hij me direct weten dat hij een onbekende topper voor onze Tour-wijnen had. Over deze wijn uit de Langoedoc Roussillon is hij meer dan een lyrisch. In de rit naar Foix, enkele kilometers na de start in Carcassonne, passeert de Tour-karavaan dit wijngoed op enkele kilometers.

Aan de voet van het massief van de Malepère. Met zicht op de Pyreneeën, kent Château Guilhem een perfecte ligging tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Deze biologische dieprode wijn is een bijzondere blend van Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc, Kenners noemen deze karaktervolle wijn dé smaakmaker uit deze streek.”

Cahors 2020 les Polisson Clos d’Audhuy

Raymond: “Rode malbec-wijnen hebben mijn hart veroverd. Dat is de reden dat ik op kleine voet ben ingestapt in het Argentijnse wijngoed Alpasion in de Uco Valley. Een streek waarvan men zegt dat die op termijn bij de beste tien wijngebieden van de wereld gaat behoren en in een adem genoemd gaat worden met o.a. Bordeaux, Bourgogne, Napa-Valley en de Barossa Valley. Rondom Cahors, finishplaats van de 19e rit, is de malbec-druif ook zeer populair.

De malbec-druif komt oorspronkelijk uit het zuidwesten van Frankrijk, in Cahors, waar hij de bekend is als de belangrijkste druif voor de ‘zwarte wijn’. De druif zou zijn vernoemd naar een Hongaarse boer die de druif voor het eerst in Frankrijk introduceerde. De omstandigheden in Frankrijk waren voor deze gevoelige druif niet goed. Juist in Argentinië, op zo’n 1400 meter hoogte, komt hij door het vele zonlicht veel beter tot zijn recht.

Hierdoor is de malbec uit Frankrijk krachtiger van smaak terwijl die uit Zuid-Amerika rijper en soepeler zijn. Buiten de regio van Cahors vind je in Frankrijk overigens nauwelijks nog wijnranken van malbec. De laatste decennia worden in het wijngebied van Cahors veel lichtere en elegante wijnen van malbec gemaakt. In tegenstelling tot de meeste malbec-wijnen uit Cahors gelegen in de Lot-vallei, ligt het domein Clos d’Audhuy op zo’n 300 meter hoogte. Misschien maakt dit hoogteverschil deze wijn net iets Argentijnser.”