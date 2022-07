Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 18 naar Hautacam

Nog één keer klimmen! En niet zo’n beetje ook, want de Col d’Aubisque, Col de Spandelles en Hautacam zijn niet de eerste de beste bergen. Wie de profielen bekijkt, slaat de schrik in de benen. Maar tegelijkertijd bieden ze kansen, bijvoorbeeld voor Tadej Pogačar. Kan hij gele trui Jonas Vingegaard alsnog kraken? WielerFlits blikt vooruit!

De achttiende etappe van de Tour de France 2022 begint in het katholieke bedevaartsoord Lourdes. Miljoenen mensen komen ieder jaar naar de grot in Lourdes, waar na de verschijning van de Maagd Maria enkele wonderbaarlijke genezingen hebben plaatsgevonden na het drinken van het bronwater. Veel mensen gaan er te voet naartoe, maar vandaag vertrekken de wielrenners er met de fiets juist vandaan.

Er staat een bergetappe van iets meer dan 140 kilometer op het programma. Een korte rit, net als die naar Peyragudes. De finish ligt op de Pyreneeënbeklimming van Hautacam. Met de auto kan je in ruim een half uur van Lourdes (waar in 2011 Thor Hushovd een Touretappe won) naar de top van de Hautacam rijden, maar de renners maken een grote, westelijke lus.

Parcours

Vanuit de startplaats gaat het eerst in westelijke richting naar Louvie-Juson, waar de route de renners in zuidelijke richting stuurt tot in Laruns. Daar wacht na ongeveer zestig nagenoeg vlakke kilometers de eerste beklimming van de dag. En dat is niet de minste, namelijk de Col d’Aubisque. Deze klim is ruim zeventien kilometer lang aan een gemiddelde van 7%. Hoger dan de 1.703 meter op de top van de Aubisque komt het peloton deze etappe niet meer. De afdaling van deze bergpas, ruim twintig kilometer lang, wordt nog even onderbroken door de twee kilometer lange Col de Soulor.

De finale lijkt al vroeg te beginnen, want een kleine vijftig kilometer voor de finish begint de steile Col de Spandelles (10,4 km aan 8,1%) vanuit Ferrières. Deze klim loopt constant aan meer dan 8% omhoog, behalve tussen kilometer 6-7 en 9-10. Daar liggen de gemiddeldes op respectievelijk 6,5% en 7,8%. Als de top wordt bereikt is het nog ruim dertig kilometer naar de aankomst, waarvan bijna twintig kilometer in dalende lijn. De afdaling gaat over een smal weggetje, waar ook nog weleens grind wil liggen. Opletten dus!

De slotklim leidt de renners naar de 1.520 meter hoge Hautacam. Dit skiresort was vijf keer eerder aankomst in de Tour de France, waarbij de overwinning van Bjarne Riis in 1996 bij veel oudere wielerliefhebbers nog goed in het geheugen staat. Met de wetenschap van tegenwoordig kijk je toch met een ander gevoel naar de imponerende solo die de Deen toen uit zijn benen schudde.

En dan gaan we nog niet eens uitgebreid in op de de winnaars van 2000 (de winst ging naar Javier Otxoa, een man met een tragische levensgeschiedenis, maar Lance Armstrong reed zijn concurrentie op vier minuten) en 2008 (Juan José Cobo kreeg de overwinning toegewezen nadat zijn ploeggenoot en ritwinnaar Leonardo Piepoli werd betrapt op dopinggebruik) op Hautacam. Kortom, een Tourcol met historie. De laatste winnaar was Vincenzo Nibali in zijn succesjaar 2014.

Wat kunnen we nog vertellen? De Hautacam is 13,6 kilometer lang aan 7,8%. Op het steilste punt, ergens halverwege, tikt het stijgingspercentage de 13% aan. De achtste, negende en elfde kilometer van de klim zijn het lastigst: hier loopt het stijgingspercentage lange tijd in de dubbele cijfers. De laatste pakweg 2,5 kilometer vlakt het iets af met percentages rond de 6 à 7%. In het algemeen kan dus gezegd worden, dat Hautacam onregelmatig is. En dat maakt hem juist zo lastig.

Officieuze start: 13.30 uur

Officiële start: 13.40 uur

Finish: tussen 17.25 en 17.55 uur

Afstand: 143,2 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Laruns: tussen 15.00 en 15.10 uur

Passage Col d’Aubisque: tussen 15.40 en 15.55 uur

Passage Col de Spandelles: tussen 16.30 en 16.55 uur

Favorieten

Van een strijd op twee fronten was in de Pyreneeënrit naar Peyragudes geen sprake. Al voor de slotklim waren alle vluchters gegrepen en was het duidelijk dat het tussen de tenoren zou gaan. Dat zijn deze Tour vooral geletruidrager Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar. Laatstgenoemde zal donderdag zijn ploeg – onder wie de indrukwekkende Brandon McNulty – zeer waarschijnlijk niet sparen. Als Pogačar zijn op het oog soevereine rivaal nog wil lossen, moet er immers wat gebeuren. Daar komt nog bij dat hij zodoende aan zijn achterstand kan knabbelen via de bonificatieseconden. Beide zaken vergroten de kans dat we wederom een duel Vingegaard-Pogačar mogen aanschouwen.

Maar zal Pogačar wel degene zijn die daarvan profiteert? Vingegaard heeft bergop nog geen enkel barstje getoond. Op Planche des Belles Filles en Peyragudes was Pogačar hem weliswaar te snel af, maar de Deen heeft zijn explosieve uitdager nooit meer dan een meter gegeven. Op Hautacam zou Vingegaard weleens de puntjes op de i kunnen zetten. De klim is relatief lang, wat de kopman van Jumbo-Visma in de kaart speelt. Bovendien betreft het de laatste berg van deze ronde. Alle remmen kunnen dus los bij Vingegaard, die op momenten zijn reserves leek te bewaren.

Pogačar heeft dan weer het voordeel van zijn sterke eindschot. Als Vingegaard hem er niet af weet te rijden – en deze Tour lukte dat tot nog toe enkel op de Col du Granon – dan zal de Sloveen eerzuchtig genoeg zijn om zijn vierde (!) rit te winnen. Vorig jaar won hij beide grote Pyreneeënetappes. Waarom nu niet weer? Daarnaast is het natuurlijk helemaal niet gezegd dat Pogačar Vingegaard op Hautacam niet alsnog over boord gooit. Zoals de tweevoudig Tourwinnaar zelf al meermaals heeft aangegeven, zal hij er alles aan doen.

The best of the rest is voorlopig Geraint Thomas. De Brit van INEOS Grenadiers is deze Tour uitermate constant en staat na de etappe van woensdag stevig op de derde plaats. Het moet – zeker gezien zijn tijdrijderskwaliteiten – raar lopen wil hij het podium in Parijs nog mislopen. Misschien dat hij in die wetenschap kiest voor een iets avontuurlijkere koersstijl. Want hoewel indrukwekkend, rijdt Thomas deze Tour ook een tikkeltje saai. Het is voorlopig vooral volgen geweest. Winnen op Hautacam door het offensief te kiezen, zou zijn Tour compleet maken.

Waar Thomas de koning van de regelmaat is, is Nairo Quintana deze ronde de wisselvalligheid zelve. Het ene moment blijft hij als enige in de buurt van de Tourpretendenten, het andere momenten zakt hij er weer door. Na een tweede plek op de Col du Granon, was hij op Alpe d’Huez slechts de negende klassementsrenner; na zijn imponerende optreden op de Mur de Péguère, volgde een tik op Peyragudes. Momenteel staat hij vierde, maar David Gaudu zit hem op de hielen. Slechts vier seconden scheiden de Colombiaan en de Fransman.

Net als Quintana, reed Gaudu zijn beste uitslag in een bergetappe op de Col du Granon. Vijfde. Het moet dus nog een stuk beter, wil hij meebikkelen voor de ritzege. Vermoedelijk zal hij dan ook vooral azen op de vierde plek in het algemeen klassement. Zijn landgenoot Romain Bardet is daarentegen wel bezig met ritsucces. Althans, dat was vooraf het doel dat door Team DSM gecommuniceerd werd. Maar inmiddels is de Fransoos al bijna drie weken bezig met de algemene rangschikking, met een voorlopig zesde plaats als resultaat.

Dat had nog wel wat beter gekund, want het ontbreekt Bardet aan regelmaat. De 31-jarige klimmer kwam een aantal keer zeer sterk voor de dag, maar zakte er ook al meerdere keren doorheen. Zoals in de rit naar Foix van dinsdag. Een dag later stond hij er plots echter weer en werd hij keurig zesde op Peyragudes. Het kan verkeren, weet ook Alexey Lutsenko. Na de etappe naar de Col du Granon, stond de Kazach keurig achtste, maar in de daaropvolgende bergritten zakte hij beetje bij beetje verder weg. Totdat hij er woensdag opeens weer stond.

Op Peyragudes eindigde Lutsenko vijfde, nadat hij vrijwel de hele (weliswaar korte) rit in de aanval had gereden. Misschien kiest hij donderdag voor een wat conservatievere koerswijze, omdat de top-10 weer lonkt. Dat zou zonde zijn, want als hij opnieuw voor de aanval kiest, is hij in staat om het af te maken. Nick Schultz moet dat ook kunnen. Hoewel hij niet echt in de schijnwerpers staat, is de Australiër stiekem een van de revelaties van deze Tour. Nadat hij in Mégève al tweede werd, kan Schultz de laatste dagen ontzettend lang volgen als het bergop gaat. Op Peyragudes eindigde hij als elfde, in het zog van de favorieten.

Zoals ook voor Lutsenko geldt, is het enkel nog even afwachten of Schultz voor de ontsnapping gaat. Bij Thibaut Pinot hoeven we daar niet over te twijfelen. De Franse lieveling van Groupama-FDJ zal er ongetwijfeld weer vol voor gaan. Met een vierde en derde plaats kwam Pinot deze Tour al twee keer in de buurt van de overwinning, maar hij wacht nog altijd op zijn grote moment. Hautacam biedt de laatste mogelijkheid voor glorie.

Rigoberto Urán, Bob Jungels en Andreas Leknessund hebben woensdag laten zien dat ze ook nog ambities hebben. Allen zaten in de vlucht van de dag. Leknessund – ritwinnaar in de jongste Ronde van Zwitserland – hield het op weg naar Peyragudes het langst vol en verdient daarom de laatste ster.

Favorieten volgens WielerFlits:

Tour 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Het blijft warm weer deze Tour. Bij de start in Lourdes wordt het zo’n 30 graden, bij de aankomst op Hautacam ligt de temperatuur rond de 27 graden. Er kan wat lichte bewolking ontstaan, maar de zon laat zich ook genoeg zien. Het blijft waarschijnlijk de hele dag droog, zo meldt Weeronline ons.

De achttiende etappe is vanaf 13.15 uur live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Vanaf 13.30 en 13.35 uur schakelen ook respectievelijk Sporza (op Eén) en de NOS (op NPO 1) over naar de Tour. Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen van deze laatste Pyreneeënrit. Het liveblog staat vanaf 8.00 uur voor je paraat; bespreek het verloop van de rit in onze chat met mede-wielerfans!