Tadej Pogacar: “Morgen wordt zwaarder, kan nog steeds de gele trui winnen”

Tadej Pogacar heeft de zeventiende etappe van de Tour de France gewonnen. De Sloveen klopte zijn Deense concurrent en geletruidrager Jonas Vingegaard in de sprint bergop. “Ik heb echt alles gegeven, de etappe winnen was het hoogst haalbare.”

“Deze etappe winnen is echt ongelooflijk. Ik ben er heel blij mee. Zeker als je weet dat we nog maar met vier renners van de ploeg rondrijden”, zei Pogi na afloop in het flashinterview. “Zonder al die knechten, kunnen we niet meer doen dan dit. We kunnen trots zijn.” Dankzij deze etappe heeft de Sloveen drie etappes gewonnen in elke Grote Ronde die hij reed.

“Ik wist dat ik de rit moest winnen vandaag, er was geen andere mogelijkheid deze etappe. Ik heb echt alles gegeven. Speciale vermelding voor Brandon McNulty, hij was écht goed. Maar ook Mikkel Bjerg, die opeens een klimmer was, en Marc Hirschi deden het goed vandaag.”

In het algemeen klassement sluip Pogacar vier seconden dichter bij Vingegaard, zijn achterstand bedraagt nu twee minuten en achttien seconden. “Ik ben nog steeds optimistisch dat ik deze Tour kan winnen. Morgen is een zware dag en we zullen het zeker nog eens proberen.”