Tour 2022: Riabushenko vervangt Battistella bij Astana vanwege corona

Samuele Battistella zal nog wat langer moeten wachten op zijn eerste Tourdeelname. De Italiaan maakte deel uit van de definitieve selectie van Astana Qazaqstan, maar testte twee dagen voor de start van de ronde in Kopenhagen positief op corona.

De 23-jarige Battistella zou voor de eerste keer aan de start verschijnen van de Tour, maar corona gooit ook voor de Italiaan roet in het eten. De Italiaan etaleerde in aanloop naar de Ronde van Frankrijk zijn goede vorm. Op het Italiaans wegkampioenschap veroverde hij namelijk een bronzen medaille, achter kampioen Filippo Zana en Lorenzo Rota.

Riabushenko (26) mag door de positieve test van Battistella alsnog zijn koffers pakken voor de reis richting Denemarken. De puncheur maakt zijn debuut in de Tour. Kopman Alexey Lutsenko, Joe Dombrowski, Fabio Felline, Dmitriy Gruzdev, Gianni Moscon, Simone Velasco en Andrey Zeits zijn de overige renners die in actie komen namens Astana Qazaqstan.

🇩🇰🇫🇷 RACE: @LeTour

Unfortunately, our rider @samu_batti has tested positive for COVID-19 and will not take part in the Tour de France.@AlexRiabushenko will replace Battistella in our roster for the Tour.#TDF2022 #AstanaQazaqstanTeam

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) June 29, 2022