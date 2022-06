Tour 2022: Wijziging bij Israel-Premier Tech na corona-testronde, Impey vraagteken

Vrijdag begint in Kopenhagen de 109e editie van de Tour de France, maar corona hangt als een donkere wolk boven het peloton. Ook Israel-Premier Tech kampt met coronazorgen. Sportief manager Rik Verbrugghe testte positief en moet pas op de plaats maken, Omer Goldstein wordt vervangen door Guillaume Boivin.

Goldstein is namelijk aangemerkt als een hoogrisicocontact door zijn vlucht naar Kopenhagen en kan met andere woorden niet deelnemen aan de Tour. De 25-jarige renner uit Israël wordt vervangen door de Canadees Guillaume Boivin. Die laatste mag zich zo alsnog opmaken voor een tweede Tourdeelname.

“Het doet me echt pijn dat ik niet kan deelnemen aan de Tour. Ik heb er zo hard voor gewerkt. Dit is echt een enorme klap, maar ik begrijp de keuze van het team om geen risico’s te nemen en zo de gezondheid van mijn teamgenoten niet in gevaar te brengen. Ik wens mijn ploegmaats alle succes de komende drie weken”, laat Goldstein weten in een persbericht.

Israel-Premier Tech zal wellicht nog een tweede wijziging moeten doorvoeren, aangezien ook Daryl Impey een hoogrisicocontact is. De Zuid-Afrikaan, onlangs nog ritwinnaar in de Ronde van Zwitserland, zal vandaag in ieder geval niet aanwezig zijn bij de ploegenpresentatie.