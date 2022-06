Tour 2022: Niv vervangt Impey bij Israel-Premier Tech vanwege positieve coronatest

Daryl Impey zal niet afreizen naar Kopenhagen voor het Grand Départ van de Tour de France. De Zuid-Afrikaan, onlangs nog ritwinnaar in de Ronde van Zwitserland, heeft vanochtend positief getest op corona. Gisteren was Impey al niet aanwezig bij de ploegenpresentatie, omdat hij een hoogrisicocontact was. Guy Niv zal hem vervangen bij Israel-Premier Tech.

“Hoewel asymptomatisch, heeft Daryl Impey vanochtend een positieve coronatest afgeleverd en zal hij dus niet afreizen naar Denemarken”, schrijft Israel-Premier Tech op haar sociale media. “Het team heeft gewacht tot het allerlaatste moment om te zien of Impey zich veilig bij de bubbel zou kunnen voegen, maar brengt nu in plaats daarvan Guy Niv in het team als achtste renner.”

Laatstgenoemde, Niv, is blij dat hij alsnog naar de Tour mag. “Ik ben enorm enthousiast dat ik de kans krijg om te starten in mijn tweede Tour de France”, aldus de Israëliër, die de Ronde van Frankrijk uitreed in 2020. “Maar ik voel me ook echt verdrietig voor mijn ploeggenoten die de wedstrijd noodgedwongen moeten missen. Mijn vorm is echter goed en ik heb er het volste vertrouwen in dat ik een succesvolle Tour heb en het team kan helpen.”

Eerder werd Omer Goldstein ook aangemerkt als hoogrisiciocontact en om die reden uit de selectie van Israel-Premier Tech gehaald. Hij werd vervangen door de Canadees Guillaume Boivin.