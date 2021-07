Tour 2021: Ribbreuk Rodríguez, ook letsel voor Gruzdev, Bouhanni en Barguil

Een omvangrijke valpartij in de dertiende etappe van de Tour de France heeft voor forse schade gezorgd in het peloton. Simon Yates, Lucas Hamilton en Roger Kluge moesten de strijd staken, terwijl een handvol andere renners ondanks hun verwondingen de finish wist te bereiken.

Cristián Rodríguez

Cristián Rodríguez heeft bij de val op 65 kilometer van de streep een niet-verplaatste breuk van een rib opgelopen. Ook kampt hij met verschillende verwondingen over zijn lichaam. Toch wil de Spaanse renner van TotalEnergies van start gaan voor de veertiende Touretappe.

Dmitriy Gruzdev

Ook Dmitriy Gruzdev was betrokken bij de massale val. De renner van Astana-Premier Tech kon met schaafwonden de finish bereiken. ’s Nachts is hij door het medische team van de Kazachse formatie geobserveerd en in de ochtend wordt bepaald of hij de ronde kan voortzetten.

Nacer Bouhanni & Warren Barguil

Arkéa Samsic zag zowel Nacer Bouhanni als Warren Barguil vallen. Bouhanni moest zich na de etappe laten onderzoeken, maar daarbij werden geen breuken vastgesteld. Wel liep hij meerdere kneuzingen aan de rug en brandwonden aan de knie, handen en billen op.

Barguil heeft verwondingen over zijn hele rug, evenals kneuzing aan de rechterenkel en blauwe plekken aan de billen en hamstrings. Beide renners konden ondanks hun blessures de finish bereiken, Bouhanni deed dat zelfs op de elfde plaats in de massasprint.