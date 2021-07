Tour 2021: Geen breuken voor Yates, schouderblessure voor Hamilton

Simon Yates heeft geen breuken overgehouden aan zijn val in de dertiende etappe van de Tour de France. Wel liep de Britse renner van BikeExchange een trauma aan zijn buikwand op. Ploegmaat Lucas Hamilton kampt met een schouderblessure.

Zowel Yates als Hamilton was betrokken bij de massale valpartij op 65 kilometer van de finish in Carcassonne. Beide renners probeerden nog wel verder te rijden, maar knepen niet veel later de remmen dicht. Yates werd nagekeken door het medische team van de Tour de France en David Hulse, ploegarts bij BikeExchange. Bij de Brit kwam een trauma aan zijn buikwand aan het licht. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Carcassonne om uit voorzorg foto’s te laten maken, maar daaruit bleken verder geen breuken of inwendige blessures.

“Het is een enorme teleurstelling voor Lucas en Simon, iedereen weet hoe hard de jongens hebben gewerkt om klaar te zijn voor de grootste wedstrijd van het jaar”, laat ploegleider Matt White weten. “We verloren vlak voor de Pyreneeën twee van onze drie klimmers, wat betekent dat we onze tactiek moeten aanpassen. Maar om te zien hoe het met onze jongens gaat en hoe zij herstellen, is onze eerste prioriteit”, aldus de 47-jarige oud-renner van onder meer Cofidis en Discovery Channel.

Olympische Spelen

Hoelang Yates en Hamilton moeten herstellen en welke gevolgen hun blessures hebben voor hun deelname aan de Olympische Spelen van Tokio, is niet bekendgemaakt. Yates maakt deel uit van de vierkoppige selectie van Groot-Brittannië, net als zijn broer Adam, Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart. Hamilton was aangewezen als vervanger voor Cameron Meyer in de olympische ploeg van Australië. Meyer meldde zich vanwege familieomstandigheden af voor het vierjaarlijkse evenement.