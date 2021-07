Geen breuken voor Roger Kluge: “Olympische Spelen zijn nog mogelijk”

Roger Kluge liep bij zijn val in de dertiende etappe van de Tour de France een kapotte elleboog en zware schaafwonden aan zijn rug en rechterheup op, maar hij bleek niets te hebben gebroken. De hoop op een succesvolle olympische campagne blijft daardoor bestaan.

Kluge komt op de Olympische Spelen van Tokio normaal gezien in actie op zowel de ploegkoers, waarin hij al twee keer wereldkampioen werd, als het omnium. “Gelukkig werden er geen breuken vastgesteld, wat betekent dat Tokio de volgende stap wordt voor mij. Maar eerst moet alles genezen uiteraard. Ik ben blij dat ik niets heb gebroken en dat de Spelen nog mogelijk zijn, maar we moeten bekijken hoe het herstel verloopt. Gelukkig is er nog wat tijd.”

Zijn valpartij gebeurde in een afdaling op 65 kilometer van het einde van de dertiende rit. “Plots ging iedereen in de remmen en toen ik naar mijn remmen greep, raakte ik al een wiel. Ik klikte uit mijn rechterpedaal en viel op mijn rechterzijde. Ik crashte redelijk zwaar en toen zag ik waarom iedereen in de remmen ging… De weg lag bezaaid me kleine steentjes en het was alsof we over grind reden.”

“Ik moest denken aan wat Caleb Ewan zei meteen na zijn valpartij. Net zoals hij voelde ik meteen enorm veel pijn, vooral aan mijn rug. Ik dacht er geen seconde aan om opnieuw op de fiets te springen”, aldus de Duitse hardrijder, die zo de vierde uitvaller werd bij Lotto Soudal.