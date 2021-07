Tour 2021: Gevallen Tim Declercq kan wedstrijd vervolgen

Tim Declercq is niet ongeschonden door de dertiende etappe van de Tour de France gekomen. De Belgische hardrijder was betrokken bij de grote val met nog 65 kilometer te gaan en streed met zijn verwondingen vervolgens een race tegen de klok om de tijdslimiet te halen.

Declercq had uiteindelijk drie minuten over toen hij met 21 minuten achterstand op de winnaar, zijn ploeggenoot Mark Cavendish, over de finish kwam. Na de aankomst had de Belg even tijd nodig om van zijn inspanningen te bekomen.

’s Avonds liet Deceuninck-Quick-Step weten dat Declercq na de finish was nagekeken door het medische team en een kneuzing aan zijn linkerknie en schaafwonden aan zijn been en schouder waren vastgesteld.

Zoals het er nu naar uitziet, kan de Belg, die al veel kilometers op kop van het peloton reed, de Tour voortzetten. Wel wordt hij ’s nachts door het medische team van de ploeg geobserveerd.