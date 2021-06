Tour 2021: Mathieu van der Poel rijdt tijdrit met andere wielen

Mathieu van der Poel rijdt woensdag de individuele tijdrit van de Tour de France niet met wielen van Alpecin-Fenix-sponsor Shimano. De Belgische ploeg is op zoek gegaan naar nog snellere wielen, die alleen door INEOS Grenadiers gebruikt worden. Via twee Nederlanders is dat gelukt, meldt De Telegraaf.

Ploegleider Christoph Roodhooft legde, na goedkeuring van Shimano, daarvoor contact met Meindert Klem. Hij is oud-roeier en tegenwoordig vertegenwoordiger van Princeton-wielen. “Ik werd maandagmorgen plotseling gebeld door Christoph met de vraag of er een set Princeton Blur 6560 beschikbaar was. Canyon wilde namelijk dat Mathieu ook na de tijdrit nog de klassementsleider is”, aldus Klem in de krant.

“De meest simpele oplossing voor het probleem leek me een stel te lenen bij INEOS Grenadiers, maar daar zijn ze natuurlijk niet zo happig op als ze er veel geld in hebben gestoken. Een extra complicatie is dat deze tijdritwielen nog niet op de Nederlandse markt leverbaar zijn. Uiteindelijk vond ik een paar ongebruikte wielen bij Cameron Wurf, een renner van INEOS die in Andorra woont. Wie het heeft betaald, weet ik niet. Het bedrag werd voldaan per creditcard”, vertelt de Nederlander.

Tien uur

Uiteindelijk wist Klem via Mark Putter, een Nederlandse eigenaar van een fietsenwinkel in de Pyreneeën, die wielen op te halen bij Wurf. Dat gebeurde dinsdagochtend, waarna Putter tien uur nodig had om naar het hotel van Alpecin-Fenix te rijden in Rennes.

“Is toch mooi om te doen voor zo’n geweldenaar als Van der Poel?”, zegt hij. “Wanneer ik die jongen dan een handje kan helpen door even de snelste wielen af te leveren, vind ik dat een prima klus. Het zou toch schitterend zijn als hij de gele trui dadelijk behoudt met een seconde voorsprong? Dan kan dat wel door die wielen komen.”