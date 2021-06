Tour 2021: Mark Cavendish sprint naar winst in Fougères

De vierde etappe van de Tour de France 2021 is een prooi geworden voor Mark Cavendish. De Brit van Deceuninck-Quick-Step, die zes jaar geleden ook al won in Fougères, was na een 150 kilometer lange etappe als eerste aan de meet, voor Nacer Bouhanni en Jasper Philipsen. De gele trui van Mathieu van der Poel kwam niet in gevaar.

Staking

Voorafgaand aan de etappe ging het vooral over de dag van gisteren. Meerdere betrokkenen vielen over elkaar heen om hun mening op tafel te leggen. Er werd gedreigd met een staking van de renners, maar dat werd door rennersvakbond CPA tegengesproken. Die wilde, namens de coureurs, vooral aandacht vragen voor de inzet van de 3-kilometerregel. Andere renners spraken dan wel weer van een korte staking bij het begin van de rit.

Na de neutralisatie leek daarvan geen sprake. Onder aanvoering van Julian Alaphilippe reed het peloton op sukkeldraf verder, maar daar stak de ervaren André Greipel een stokje voor. Na een korte babbel met de groenetruidrager dwong hij de rest tot stilstand. Het werd een statement van bijna twee minuten om aandacht te vragen voor de veiligheid, waarna het peloton weer in gang schoot. Het was echter nog wel met de handrem erop, want het peloton bleef lange tijd compact.

Brent Van Moer opent de aanval

Na tien kilometer volgde de eerste aanval van Brent Van Moer. Voor Lotto Soudal is aanvallen het devies nadat Caleb Ewan met een gebroken sleutelbeenbreuk moest opgeven. Hij kreeg Pierre-Luc Périchon van Cofidis met zich mee, waarna in het peloton het blok erop ging. De twee vluchters kregen van Deceuninck-Quick-step, Groupama-FDJ en Alpecin-Fenix bijna drie minuten voorsprong. Daarna snoepten ze er wat vanaf, om het verschil rond de twee minuten te houden.

Onderweg was er wat oponthoud voor Mark Cavendish, die door een zadelbreuk van fiets moest wisselen, maar voor de rest was het een optocht van het peloton dat het gat met Van Moer en Périchon klein hield. Bij de tussensprint in de straten van Vitré was het Van Moer die zijn Franse vluchtgenoot erop legde. Ruim een minuut daarachter was het Cavendish die de snelste was, voor helper Michael Mørkøv, Nacer Bouhanni en Michael Matthews. Vervolgens werden de eerste treintjes op de rails gezet vooraan in het peloton.

Peloton komt laat op gang

In de kopgroep was het gezellig tot vijftien kilometer voor het einde. Périchon probeerde Van Moer te lossen, maar de coureur van Lotto Soudal counterde die aanval en sprong vervolgens zelf weg. Met een voorsprong van 45 seconden ging Van Moer de laatste dertien kilometer in, een verschil dat hij in korte tijd wist uit te breiden tot boven de minuut.

Opvallenderwijs hielden de sprintersploegen zich afzijdig aan kop van het peloton, tot zes kilometer van de meet. Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick-Step deden dan toch het werk, al probeerde Lotto Soudal die treintjes in de soep te rijden. Het verschil ging in de slotfase richting Fougères rap naar beneden. Drie kilometer voor de meet had Van Moer nog een halve minuut voorsprong.

Ook Team DSM en Trek-Segafredo meldden zich op de voorposten in dienst van Cees Bol en Mads Pedersen. Het peloton werd door het hoge tempo op een lang lint getrokken, waarna op de glooiende wegen Van Moer in zicht kwam. Ook Julian Alaphilippe stak een handje bij in dienst van Cavendish. De oplopende finishlijn werd Van Moer uiteindelijk fataal. Hij strandde op 150 meter van de meet, waarna Philipsen als eerste de sprint aanging. Hij werd in de laatste meters nog overklast door Mark Cavendish.