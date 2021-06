Rennersvakbond CPA steunt renners bij eventuele staking

De derde etappe in de Tour de France, met aankomst in Pontivy, heeft veel stof doen opwaaien. In de smalle en daardoor gevaarlijke finale gingen heel wat renners tegen de vlakte, met opgaves van onder meer Caleb Ewan en Jack Haig tot gevolg. Volgens Het Laatste Nieuws denkt men in het peloton aan een staking.

Het is nog onduidelijk wat een eventuele staking kan inhouden, maar gisteravond werd er in het peloton gesproken over mogelijke acties. Rennersvakbond CPA trok voor de start van de derde etappe al aan de bel. Vertegenwoordiger Pascal Chanteur had er bij de jury op aangedrongen om al op vijf kilometer (en niet op drie kilometer van de meet) van de finish de tijden op te nemen van de renners.

Organisator ASO had wel oren naar een dergelijke reglementswijziging, maar de wedstrijdjury hield voet bij stuk en wilde de reglementen volgen. Dit zorgde voor onbegrip in het peloton. Tim Declercq vertelde gisteren na de finish ook nog dat er vanuit het peloton aan de wedstrijdjury was gevraagd om op acht kilometer van de finish de tijdsopname te doen. “Maar er is nooit een antwoord op gekomen.”

Onenigheid

Na de etappe kwamen er geluiden om te gaan staken, maar er is nog geen definitieve beslissing genomen. Dit omdat sommige renners een staking te vergaand vinden. Een deel van het peloton wijst met een beschuldigende vinger naar de organisatie, maar een ander deel is van mening dat ploegen en renners zelf ook meer verantwoordelijkheid moeten nemen en de hand in eigen boezem moeten steken.

De CPA laat alvast weten “dat ze de renners zal steunen als ze een actie willen opzetten”. “We merken veel boosheid. We weten niet wat er gaat gebeuren, maar het kan dat er een staking volgt”, citeert Het Laatste Nieuws. Een bezorgde Chanteur belde gisteravond alvast met UCI-voorzitter David Lappartient en Thierry Gouvenou, de parcoursbouwer van de Tour, om de onvrede van de renners duidelijk te maken.