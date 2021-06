Tour 2021: Jumbo-Visma traint voor het eerst in speciaal Tourtenue

De Tourploeg van Jumbo-Visma heeft zich donderdag voor het eerst vertoond in de speciale Tour de France-outfit. Omdat het standaard geel-zwart van de Nederlandse formatie te veel lijkt op de gele leiderstrui, mochten de fans van Jumbo-Visma een apart truitje kiezen. Het werd een grotendeels grijs tenue.

Samen met kledingpartner AGU waren drie designs met elk hun eigen verhaal ontworpen. Na een week bleek The Rapid Rebel met 57.979 stemmen het populairst. Het shirt kreeg 44% van de stemmen. Op het tricot is plaats gereserveerd voor namen van fans.

Wout van Aert trainde donderdag nog in het grijs-zwarte tenue met gele accenten, maar zaterdag komt hij tijdens de openingsetappe in actie in de Belgische driekleur. Afgelopen weekend veroverde hij namelijk de nationale titel. Ook de tricolore van Van Aert heeft een lichte aanpassing, want ook daar staan namen van fans op.

Het Tourshirt van Team Jumbo Visma is online te bestellen op de site van de ploeg

foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos