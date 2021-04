Jumbo-Visma laat fans beslissen over Tourshirt

Jumbo-Visma gaat in de Tour de France niet in het vertrouwde geel-zwarte tenue van start, maar in een speciaal ontworpen shirt. Drie designs legt de ploeg voor aan haar fans, die uiteindelijk de definitieve outfit mogen kiezen.

Omdat het reguliere shirt van Jumbo-Visma en de gele leiderstrui op elkaar lijken, verzochten de organisatie van de Tour en de UCI de ploeg om met een aangepast shirt te rijden. Een kans om iets bijzonders te doen, was de gedachte bij het team. Dus ligt de keuze voor het shirt in de handen van de fans. Samen met kledingpartner AGU zijn drie designs met elk hun eigen verhaal ontworpen. Wielerliefhebbers kunnen vanaf 7 april tot en met 15 april hun stem uitbrengen op hun favoriete shirt via onsshirt.teamjumbovisma.nl.

Maar Jumbo-Visma gaat nog een stap verder. “Naast het eigen karakter hebben de drie shirts één ding gemeen: fans staan centraal in het design. Op alle drie de shirts is namelijk plek gereserveerd voor de namen van fans. Deze zomer rijden fans met de ploeg mee. Letterlijk! Fans bemachtigen hun plaats op het tenue door tussen 19 en 28 april het verkozen shirt aan te schaffen. Vanaf dat moment wordt de fan daadwerkelijk onderdeel van de Tour de France-ploeg en volgt er een unieke ervaring die de wielerliefhebber dichter bij de Tour brengt dan ooit tevoren. Daarover later meer.”

‘Negende’ man

“Sinds de vorige editie van de Tour de France zijn we in gesprek met de organisatie ASO”, vertelt ploegmanager Richard Plugge. “Uit respect voor de gele trui wilden wij en onze hoofdsponsors Jumbo en Visma meedenken om ons shirt aan te passen. Daarmee kwamen we voor een behoorlijke uitdaging te staan. We hebben dit aangegrepen als een kans om alle wielerliefhebbers als nooit tevoren bij onze ploeg te betrekken. Zo staat de ‘negende’ man met ons team van acht renners aan de start in Brest.”