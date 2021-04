Jumbo-Visma rijdt deze zomer in dit shirt de Tour de France

Jumbo-Visma liet wielerliefhebbers de afgelopen dagen kiezen in welk shirt de ploeg deze zomer aan de start van de Tour de France staat. Inmiddels is de stembus gesloten en blijkt het shirt The Rapid Rebel de meeste stemmen te hebben gekregen.

Omdat het reguliere shirt van Jumbo-Visma en de gele leiderstrui op elkaar lijken, verzochten de organisatie van de Tour en de UCI de ploeg om met een aangepast shirt te rijden. Een kans om iets bijzonders te doen, was de gedachte bij het team. Dus werd de keuze voor het shirt in de handen van de wielerfans gelegd. Samen met kledingpartner AGU waren drie designs met elk hun eigen verhaal ontworpen.

Na een week bleek The Rapid Rebel met 57.979 stemmen het populairst. Het shirt kreeg 44% van de stemmen. Op het tricot is plaats gereserveerd voor namen van fans. Volgens de ploeg heeft deze trui ‘het meest uitgesproken design met zijn kleurrijke karakter’. “Brandend van ambitie om wielerhistorie te schrijven. Gesierd door de namen van onze trouwste fans en herkenbaar door de dynamische en snelle lijnen.”

Our fans have spoken🥁 57.979 votes have decided that 𝚃𝚑𝚎 𝚁𝚊𝚙𝚒𝚍 𝚁𝚎𝚋𝚎𝚕 is going to represent us this summer.

A new update about our new Tour de France jersey will be released next Monday. Stay tuned!😏#chooseourblackandyellow pic.twitter.com/yt4qmWdxE5

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 16, 2021