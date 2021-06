Wout van Aert rijdt Ronde van Frankrijk met aangepaste versie kampioenstrui

Jumbo-Visma liet wielerliefhebbers afgelopen voorjaar kiezen in welk shirt de ploeg komende zaterdag aan de start van de Tour de France staat. Op de tricots staan heel wat namen van fans. Omdat Wout van Aert Belgisch kampioen werd, zal hij niet in dit tenue in actie komen. Maar ook op zijn Belgische driekleur staan de namen van fans gedrukt, zo laat de Nederlandse ploeg weten op Twitter.

Omdat het reguliere shirt van Jumbo-Visma en de gele leiderstrui op elkaar lijken, verzochten de organisatie van de Tour en de UCI de ploeg om met een aangepast shirt te rijden. Een kans om iets bijzonders te doen, was de gedachte bij het team. Dus werd de keuze voor het shirt in de handen van de wielerfans gelegd. Samen met kledingpartner AGU waren drie designs met elk hun eigen verhaal ontworpen. Na een week bleek The Rapid Rebel met 57.979 stemmen het populairst. Het shirt kreeg 44% van de stemmen.

Op het shirt van elke renner de namen van fans die tussen 19 en 28 april het verkozen shirt hebben aangeschaft. De afgelopen dagen deelden diverse fans op social media de zoektocht naar hun naam op het truitje. Maar afgezien van de tijdritten zal Wout van Aert, kervers Belgisch kampioen op de weg, niet in dit tenue gaan rijden. En toch staan de namen van de fans ook op dit design gedrukt.