Tour 2020: Voorbeschouwing klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles vrijdag 18 september 2020

Alleen de tijdrit naar La Planche des Belles Filles scheidt de renners in de Tour de France nog van de optocht naar Parijs. Primož Roglič is als drager van het geel de grote favoriet om in de Vogezen de puntjes op de i te zetten. Kan Tadej Pogačar hem nog onder druk zetten? En hoe presteren de tijdritspecialisten Jumbo-Visma? WielerFlits blikt vooruit op de laatste krachtmeting tussen de smaakmakers van deze Tour.

Parcours

La Planche des Belles Filles (in het Nederlands: de plank van de mooie meisjes) maakt dit jaar wederom haar opwachting in het Tourparcours. De Vogezenklim heeft de afgelopen jaren de Tourdirectie kunnen bekoren, want sinds het debuut in 2012 keerde La Grande Boucle al drie keer terug naar het enige skistation in de Vogezen.

Doorgaans werd de klim in de eerste helft van de Tour aangedaan. Chris Froome won in 2012 de zevende etappe, door Cadel Evans en Bradley Wiggins voor te blijven. Twee jaar later won de latere eindwinnaar Vincenzo Nibali er de tiende etappe. In 2017 ging de zege naar landgenoot Fabio Aru en vorig jaar was het de Belg Dylan Teuns die Giulio Ciccone klopte na een spannende tweestrijd. Dit jaar is de beklimming voor het eerst als rit tegen de klok in het parcours opgenomen.

La Planche des Belles Filles dankt zijn naam aan een legende ten tijde van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), die werd gevoerd tussen verschillende Europese mogendheden. Als we het verhaal mogen geloven, waren Zweedse huurlingen gestationeerd in het nabijgelegen gebied Plancher-les-Mines. En mannen die lange tijd van huis zijn, zoeken op een gegeven moment naar afleiding. Zo lieten ze hun oog vallen op de meisjes en vrouwen uit de omgeving, die op hun beurt vluchtten naar de top van La Planche des Belles Filles.

De 36,2 kilometer lange tijdrit gaat van start in Lure, een plaatsje in het noordoosten van Frankrijk. Lure staat ook wel bekend als de stad van de Sapeur Camember, een van de eerste personages in Franse strips.

De eerste vijftien kilometer zijn nagenoeg vlak. Na 14,5 kilometer volgt de eerste tijdsopname. Daarna begint de weg al licht op te lopen. Het kenmerkt het begin van de Col de la Chevestraye waarvan de ‘top’ na 24 kilometer ligt. Wat daarna volgt is een korte afdaling naar de voet van de slotklim.

Het tweede tussenpunt ligt na 30,3 kilometer, precies aan de voet van La Planche des Belles Filles. Daar bereiken de renners één voor één het begin van de immens steile klim in de Vogezen. La Planche is hier ‘slechts’ 5,9 kilometer lang, maar kent een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5% met uitschieters tot 20% vlak onder de top. Vooral de eerste, de derde en de vierde kilometer zijn steil, met percentages die tegen de 10% aan tikken.

Vorig jaar was de steile pukkel in de Vogezen een goeie zeven kilometer lang. Dat kwam doordat er op de top een onverharde sector van een kilometer werd toegevoegd. Dit jaar slaat de Tour dit onverharde stuk over.

Vragen die de kijkers en de renners bezig zullen houden: wisselen of niet? Is het voordelig om aan de voet van La Planche des Belles Filles van de tijdritfiets te wisselen naar de klimfiets? Kan je het tijdverlies door die wissel goedmaken in de laatste 5,9 kilometer of kan je het veroorloven om op een zwaardere tijdritfiets door te rijden tot de finish? Het tijdverlies van een fietswissel zal om en nabij de 20 seconden zijn, omdat de ‘nieuwe’ fiets volgens de regels van het dak van de volgwagen móét komen en niet al klaar mag staan langs de weg. Voer voor discussie!

Naast de dagzege is de tijdrit La Planche des Belles Filles ook belangrijk in de strijd om het bergklassement. De klim is aangemerkt als een col van eerste categorie. Voor de snelste zes renners tussen het tweede tussenpunt en de finish liggen respectievelijk 10, 8, 6, 4, 2 en 1 bergpunt(en) klaar. Dit gaat dus op basis van de klimtijd over 5,9 kilometer en níét op basis van de daguitslag.

Start eerste renner: 13.00 uur

Finish laatste renner: rond 18.09 uur

Afstand: 36,2 kilometer

Favorieten

De tijdrit van de voorlaatste dag is in twee stukken op te delen: een licht golvende tijdrit van dertig kilometer en een klimtijdrit van net geen zes kilometer. De kanshebbers voor de ritzege moeten dus een flinke motor in de benen hebben voor het eerste deel en ook de klimbenen om die inspanning door te trekken op La Planche des Belles Filles. Een goede vorm is ook handig.

Het gebeurt niet vaak dat we tijdens een grote ronde drie renners van dezelfde ploeg de meeste sterren geven in een voorbeschouwing, maar we doen het voor deze tijdrit toch. Gele trui Primož Roglič is de topfavoriet voor de dagzege. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma is een begenadigd tijdrijder, vliegt in deze Tour de bergen op en zweeft als klassementsleider op een gele wolk. Niets staat een tijdritzege van Rogla in de weg.

Toch zal hij een dag voor Parijs gefocust moeten blijven, omdat zijn naaste belager in het algemeen klassement ‘slechts’ binnen een minuut staat. Een kleine tegenslag onderweg kan zomaar voor stress zorgen. Een goede Roglič zal zijn slag ten opzichte van Tadej Pogačar slaan op het vlakke en op de klim niet veel onderdoen voor zijn jongere landgenoot.

De grootste concurrentie voor de dagoverwinning komt uit eigen ploeg. Tom Dumoulin heeft namelijk zijn zinnen gezet op de chrono en ook voor hem is deze tijdrit op het lijf geschreven. De WK-tijdrit in Bergen, waar Dumoulin goud won, is enigszins te vergelijken met deze opdracht. Maar we zijn inmiddels drie jaar verder en ook Dumoulin is drie jaar verder. De Jumbo-Visma-renner heeft het afgelopen jaar geen tijdrit gereden. Zijn laatste beproeving tegen de klok was in juni 2019 in het Critérium du Dauphiné, toen hij derde werd.

Op de laatste rustdag zagen we Dumoulin zich al even testen op de tijdritfiets en hij sprak de afgelopen dagen ook uit graag te willen scoren, omdat hij voelt dat zijn vorm uitstekend is. Ondanks zijn inzet voor Primož Roglič is de Nederlander hoog in het klassement gebleven. Dat is nog een extra reden voor Dumoulin om hier te willen winnen: de achtste plek (hij staat 1.19 minuut achter Rigoberto Urán) en misschien zelfs de zevende plek (hij staat 1.29 minuut achter Adam Yates) in het klassement liggen in het verschiet voor Dumoulin. De zesde plek van Enric Mas, die meer dan drie minuten voorsprong heeft, lijkt buiten schot.

En dan de derde kanshebber vanuit Jumbo-Visma: Wout van Aert. Deze Tour al winnaar van twee massasprints, luxeknecht van de gele trui, derde in een Alpenrit over vijf cols en tevens regerend Belgisch kampioen tijdrijden. Met de vorm van Van Aert zit het wel snor. Op het vlakke en bergop behoort hij tot de besten van het peloton. Precies wat nodig is voor deze tijdrit. Voor ‘WVA’ is het de vraag of hij in de eerste dertig kilometer een dergelijke voorsprong kan opbouwen, waarmee hij op de klim nog tijd kan verliezen.

Het is nog onduidelijk of Van Aert daadwerkelijk all in gaat in de tijdrit. Samen met de ploegleiding bekijkt hij – op basis van waardes – of het mogelijk is om voor ritwinst te gaan op La Planche. Als zij tot de conclusie komen dat dat niet kan, zal Van Aert het waarschijnlijk houden bij een test voor het WK tijdrijden en de WK wegrit van volgende week in Imola. “Daar wil ik ook scoren. De grootste fout die je kan maken, is alles willen”, zei hij al. Toch scharen wij hem tussen de topfavorieten.

Daarna is het kijken naar de renners uit de top van het klassement. De blik valt meteen op Tadej Pogačar, de nummer twee van het klassement. Deze tijdrit is voor het 21-jarige supertalent de laatste kans om de gele trui nog over te nemen. Sinds duidelijk is dat het een tweestrijd Roglič-Pogačar zou worden, is meermaals de laatste tijdritconfrontatie tussen de twee aangehaald. Op het Sloveens kampioenschap tijdrijden van eind juni wist Pogačar namelijk Roglič te verslaan… Ook dat was een klimtijdrit, maar wel een die direct vanaf de start omhoog ging. En die tijdrit was ‘maar’ 15,7 kilometer lang.

De vraag is in hoeverre we de prestaties van toen (nog tijdens de coronabreak) kunnen vergelijken met de vormpiek die beide renners nu hebben. Vorig jaar reden Pogačar en Roglič ook tegen elkaar in de 36 kilometer lange tijdrit van de Vuelta. Toen gaf de jonge Sloveen op een heuvelachtig terrein 1.29 minuut toe op Roglič. Waar zal Pogačar dan het verschil moeten maken in de tijdrit van zaterdag? Toch echt op de klim zelf. Maar dan zal de UAE Emirates-kopman in de aanloop de schade beperkt moeten houden tegen specialisten als Roglič en Dumoulin.

Van Richie Porte weten we dat hij een uitstekende tijdrit heeft. De Australiër van Trek-Segafredo verrast velen deze Tour. Hij klimt mee met de besten, maar lijkt net tekort te komen voor het podium. Zijn huidige vierde plaats in het klassement lijkt zijn plek. Toch kan Porte nog de stap naar het podium maken. Zijn achterstand op nummer drie Miguel Ángel López bedraagt 1.39 minuut. Het verschil met López zal Porte moeten maken op het vlakke. En bergop doet hij weinig onder voor de rest, dus reken maar dat de Tasmaniër mee zal doen voor de ritzege of een dichte ereplaats.

Diezelfde Miguel Ángel López maakt ook kans op de ritzege. De steile La Planche des Belles Filles ligt de Astana-kopman als gegoten, zeker na de show die hij opvoerde op de extreem steile Col de la Loze, maar in de aanloop van dertig kilometer ligt zijn valkuil. Dat López kan tijdrijden, liet hij begin dit jaar zien. Hij werd vijfde in de licht golvende tijdrit van de Ronde van de Algarve. Daarentegen, vorig jaar moest hij in de heuvelachtige Vuelta-tijdrit wel twee minuten toegeven op Roglič. Hoe komt ‘Superman’ zaterdag voor de dag, als zijn podiumplek op het spel staat?

Uit de top-10 is het ook nog uitkijken naar Enric Mas, de Spanjaard die het kopmanschap bij Movistar opgeëist heeft en nu redelijk geruisloos op de zesde plaats van het klassement staat. Hij lijkt zich geen zorgen te hoeven maken over achtervolgers Yates, Urán en Dumoulin, dus kan hij zonder druk proberen om de vijfde plek van Mikel Landa af te snoepen. Mas liet vorig jaar in de Tour zien dat hij over een uitstekende tijdrit beschikt: in de heuveltijdrit rond Pau (toen gewonnen door Julian Alaphilippe) werd hij knap negende. Een Mas in vorm kan dus zeker scoren, zeker omdat hij afgelopen week liet zien dat hij bergop tot de besten behoort.

Mikel Landa (vijfde in het klassement), Adam Yates (zevende), Rigoberto Urán (achtste) en Alejandro Valverde (tiende) zullen vooral aan plaatsbehoud willen doen. Voor de ritzege lijken zij, gezien hun mindere tijdritkwaliteiten op het vlakke, niet in aanmerking te komen. De kans bestaat dat oudgediende Valverde nog uit de top-10 kukelt. Damiano Caruso en Guillaume Martin staan binnen een minuut van de oud-wereldkampioen en hopen nog op te schuiven.

Naast Van Aert zijn er buiten de top van het klassement weinig kanshebbers op de ritwinst. We noemen graag Richard Carapaz en Marc Hirschi, maar zij zullen zich op het vlakke sparen en daarna volle bak de klim oprijden. De renner met de snelste klimtijd op ‘La Planche’ pakt namelijk 10 bergpunten en dat kan voor beiden nog interessant zijn. Als Carapaz (nu 74 punten) die strijd wint, heeft hij de bergtrui binnen. Het voordeel van de Ecuadoriaan tegenover naaste concurrenten Pogačar (72 punten) en Roglič (67 punten) is dat hij geen klassementstrijd hoeft uit te vechten.

Daarom kijken we verder en vinden we onder meer de namen van Daniel Felipe Martínez (EF Pro Cycling), Pello Bilbao (Bahrain McLaren) en Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers). Martínez is regerend tijdritkampioen van Colombia. Hij heeft een goede tijdrit in de benen en liet bij zijn ritzege op Puy Mary zien een uitstekend klimtempo te kunnen ontwikkelen.

Bilbao, die vlak voor de Tour in Spanje de tijdrittitel veroverde, toonde in de Alpen ook hoogvorm. Kwiatkowski maakte dan weer indruk in de laatste bergetappe naar La-Roche-sur-Foron, door samen met zijn ploeggenoot Carapaz zegevierend over de streep te komen. Een andere outsider is Lennard Kämna, mits hij nog de fut heeft na een loodzware laatste week.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Tom Dumoulin, Wout van Aert

** Tadej Pogačar, Richie Porte, Miguel Ángel López

* Enric Mas, Daniel Felipe Martínez, Pello Bilbao, Michał Kwiatkowski

Weer en TV

De weersomstandigheden in de Vogezen zijn zaterdag uitstekend. De temperatuur in startplaats Lure ligt rond de 23-25 graden Celsius onder een wolkendek. Er staat weinig wind. Op de top van La Planche des Belles Filles, op ruim 1.000 meter boven zeeniveau, ligt de temperatuur rond de 16 graden. De kans op neerslag is zeer klein.

De NOS begint als eerste met de live-uitzending op tv, vanaf 13.10 uur is de tijdrit te zien op NPO1. Sporza begint om 14.00 uur met de uitzending op Eén. Eurosport 1 is er pas vanaf 15.30 uur bij, omdat de sportzender ook de 24 uur van Le Mans en de MotoGP uitzendt. Op de Eurosport Player en de GCN Race Pass zijn al vanaf 12.55 uur livebeelden te zien.