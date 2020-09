Tour 2020: Starttijden tijdrit naar La Planche des Belles Filles vrijdag 18 september 2020 om 18:55

Zaterdag staat de enige individuele tijdrit van de Tour de France 2020 op het programma. Klassementsleider Primož Roglič gaat om 17.14 uur als laatste van start voor de klimtijdrit van 36,2 kilometer naar La Planche des Belles Filles. Dit zijn de starttijden.

Roger Kluge (Lotto Soudal) is om 13.00 uur de eerste die van het startpodium rolt in Lure. Daarna starten de renners om de anderhalve minuut aan hun tijdrit. De laatste 74 renners, vanaf Andrey Amador, is het verschil tussen de startende renners twee minuten.

Starttijden Belgen

13.01 uur Frederik Frison (Lotto Soudal)

13.06 uur Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

13.28 uur Tim Declercq (Deceuninck-Quick-Step)

13.42 uur Edward Theuns (Trek-Segafredo)

14.12 uur Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation)

14.22 uur Dries Devenyns (Deceuninck-Quick-Step)

14.25 uur Jens Keukeleire (EF Pro Cycling)

14.45 uur Tiesj Benoot (Team Sunweb)

14.54 uur Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

15.00 uur Ben Hermans (Israel Start-Up Nation)

15.14 uur Oliver Naesen (AG2R La Mondiale)

15.28 uur Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

15.38 uur Greg Van Avermaet (CCC)

16.36 uur Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Starttijden Nederlanders

13.09 uur Cees Bol (Team Sunweb)

13.52 uur Wout Poels (Bahrain McLaren)

14.03 uur Joris Nieuwenhuis (Team Sunweb)

15.20 uur Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

15.56 uur Robert Gesink (Jumbo-Visma)

16.58 uur Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

Starttijden nummers 11 t/m 15 in het klassement

16.46 uur Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

16.48 uur Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

16.50 uur Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

16.52 uur Guillaume Martin (Cofidis)

16.54 uur Damiano Caruso (Bahrain McLaren)

Starttijden top-10 van het klassement

16.56 uur Alejandro Valverde (Movistar)

16.58 uur Tom Dumoulin (Jumbo-Visma)

17.00 uur Rigoberto Urán (EF Pro Cycling)

17.02 uur Adam Yates (Mitchelton-Scott)

17.04 uur Enric Mas (Movistar)

17.06 uur Mikel Landa (Bahrain McLaren)

17.08 uur Richie Porte (Trek-Segafredo)

17.10 uur Miguel Ángel López (Astana)

17.12 uur Tadej Pogačar (UAE Emirates)

17.14 uur Primož Roglič (Jumbo-Visma)