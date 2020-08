Tom Dumoulin viel op knie bij ‘stomme’ val: “Niet het weekend om al uit te pakken” zondag 30 augustus 2020 om 18:44

Tom Dumoulin heeft geen schade opgelopen aan zijn valpartij in de tweede etappe van de Tour de France. De kopman van Jumbo-Visma viel in de finale na een botsing met Michal Kwiatkowski. “Hij tikte tegen mijn stuur aan, denk ik. Ik keek even naar links en week naar rechts uit, en misschien dat hij naar links uitweek. Stom… De schade zal wel loslopen, alleen een tikje op mijn rechterknie”, reageert Dumoulin bij Sporza.

De Limburger wist na de val snel weer op de fiets te stappen en terug te keren in de favorietengroep. Uiteindelijk kwam hij als 22ste over de streep, midden in die groep. Tot tevredenheid van Dumoulin zelf. “Uiteindelijk zitten Primoz (Roglic, red.) en ik prima waar we zitten moeten. Voor ons was dit niet het weekend om al uit te pakken, dat hoefde niet. We zijn het weekend veilig doorgekomen. Relatief veilig dan”, lacht hij.

Jumbo-Visma nam in de tweede etappe het heft in handen, maar dat zal veranderen nu Julian Alaphilippe de gele trui draagt. “Dit vinden we niet zo erg”, aldus Dumoulin. “We moeten oppassen dat we niet het gewicht van de hele koers gaan dragen vanaf de eerste dag. Dat hebben we dit weekend wel gedaan, maar daardoor zijn we uit de problemen gebleven. Dat is wel goed. Verder was het een prima weekend voor ons.”

In het algemeen klassement is Dumoulin opgeklommen naar de tiende plaats, op zeventien seconden van geletruidrager Alaphilippe. Zijn mede-kopman Primoz Roglic is elfde.