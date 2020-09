Tour 2020: Voorbeschouwing vlakke etappe naar Île de Ré maandag 7 september 2020 om 12:00

Na een welverdiende rustdag stappen de renners dinsdag weer op de fiets voor een vlakke etappe tussen twee eilanden. De sprinters zullen deze rit met rood hebben omcirkeld in hun agenda, maar ze moeten wel oppassen voor de wellicht fel blazende wind. Krijgen we weer een waaierspektakel? We blikken vooruit op de rotue en de favorieten.

Parcours

De tiende etappe staat in het teken van een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis trekt een rit in de Tour de France van een eiland naar een ander eiland. De start ligt op Île d’Oléron, de finish bijna 170 kilometer verder op Île de Ré. Zorgt de zeewind voor een spektakelstuk?

Île d’Oléron is een groot eiland net voor de westkust bij La Rochelle. Het eiland is misschien wel het bekendst door het tv-programma Fort Boyard. Le Château d’Oléron is de startplaats. Vanuit het dorpje rijdt het peloton in de richting van de nabijgelegen brug.

De renners rijden dan op het vasteland richting het noorden, door Rochefort en La Rochelle. Hier waait de wind vaak hard, dus is er wederom een kans op waaiers. De finish ligt op het eiland Île de Ré in het dorp Saint-Martin-de-Ré. Is het een sprinter die hier als eerste over de streep komt of krijgen we waaiers met als gevolg een verrassende winnaar?

Start: 13.45 uur op Île d’Oléron

Finish: 17.20-17.40 uur in Saint-Martin-de-Ré

Favorieten

De tiende etappe van de Tour de France is, zeker als we kijken naar de overige ritten in de tweede en derde week, zo vlak als een pannenkoek. Caleb Ewan, Sam Bennett en Alexander Kristoff zullen aansturen op een massaspurt, maar de vraag is of we wel een gecontroleerde groepsspurt krijgen op het eiland Île de Ré. Als de wind gunstig staat voor het trekken van waaiers, krijgen we opnieuw een chaotische etappe met winnaars en verliezers.

Het grote verschil met de etappe van vrijdag (naar Lavaur, gewonnen door Wout van Aert) is dat er geen beklimmingen op het menu staan. Toen moesten pure sprinters als Ewan, Nizzolo en zelfs Bennett al van bij de start passen, nadat de BORA-ploeg van Peter Sagan besloot om eens flink door te trekken op het geaccidenteerde parcours. De snelheidsduivels krijgen nu een ideaal (lees: vlak) parcours voorgeschoteld, al kan de wind onderweg nog een spelbreker zijn.

Het is zaak om alert te zijn als het peloton in verschillende groepen scheurt, maar renners als Caleb Ewan en Sam Bennett weten hoe het is om een waaiertje te trekken. Ze kunnen bovendien rekenen op een sterke ploeg. Zo kan Ewan terugvallen op sterke beren als Roger Kluge en Jasper De Buyst, al is het eerdere verlies van John Degenkolb en Philippe Gilbert een aderlating. In een vlakke sprint is Ewan de snelste, zo hebben we al gezien in Sisteron. Is het dinsdag voor een tweede keer raak?

Bennett is al enkele dagen in een hevige strijd verwikkeld met Peter Sagan om het groen. Op dit moment lijkt de Slowaak af te stevenen op een achtste(!) groene trui, maar de Ierse kampioen kan vlak na de rustdag weer uitstekende zaken te doen door onderweg en aan de streep punten te sprokkelen. Bennett is nog op zoek naar zijn eerste ritzege in de Tour, maar werd al wel een keer vierde, derde én tweede. Komt hij dinsdag eindelijk als eerste over de meet?

Het scheelde niet veel in Privas, maar Cees Bol bleek net niet sterk genoeg om Wout van Aert van de zege te houden. De Noord-Hollander werd ideaal gepiloteerd door zijn ploeggenoten van Team Sunweb, maar kon het dus niet afmaken namens de Duitse formatie. De 25-jarige renner liet in de eerste Tourweek wel zien dat een ritzege zeker tot de mogelijkheden behoort. Tweede in Privas, derde in Nice: dat zijn prima uitslagen voor de sterke sprinter.

We mogen Bol dan ook zeker niet uitvlakken voor de tiende etappe, ook al omdat de renner normaal geen moeite heeft om zich voorin te handhaven en als Nederlander toch wel moet kunnen uitblinken in het waaierwerk. Alexander Kristoff heeft zijn etappezege al benen, maar zal geen nee zeggen tegen een tweede ritoverwinning. De sterke Noor komt wellicht wat pure snelheid tekort, maar na een waaieretappe is er veel mogelijk voor Kristoff.

Peter Sagan voert na negen etappes het puntenklassement aan. Niks aan de hand, zou je op het eerste gezicht denken. Maar de Slowaak heeft nu nog geen indruk kunnen maken in het tenue van BORA-hansgrohe. De drievoudig wereldkampioen won jarenlang de meest uiteenlopende sprints, maar ontbeert tegenwoordig de nodige snelheid. Het is echter niet verstandig om een kampioen als Sagan te onderschatten, zeker niet na een zware waaieretappe.

Van Aert boekt zijn eerste ritzege in Privas - foto: Cor Vos En dat is nummer twee in Lavaur - foto: Cor Vos

En dan hebben we nog de factor-Wout van Aert. De Belg verkeert in de vorm van zijn leven en won deze Tour al twee etappes. De Belg van Jumbo-Visma zegevierde op indrukwekkende wijze in Privas en Lavaur, na twee perfect getimede sprints. Van Aert lijkt op dit moment sterk genoeg om ook na een biljartvlakke etappe voor de zege te sprinten, maar zal eerst kopman Primož Roglič uit de wind moeten houden.

Als de etappe naar het eiland Île de Ré uitdraait op een normale massasprint, dan zal Van Aert zich wellicht sparen en geen risico’s nemen. Maar als we opnieuw een waaieretappe krijgen en met een select groepje gaan sprinten, en Van Aert zit nog vooraan, dan zal hij net als in Lavaur misschien wel de ruimte krijgen om op jacht te gaan naar een nieuwe ritzege. De allrounder heeft al laten zien na een zware etappe schier onklopbaar te zijn.

Verder is het nog uitkijken naar Hugo Hofstetter (vierde in Sisteron, zevende in Lavaur), Edvald Boasson Hagen, Clément Venturini, Bryan Coquard, Matteo Trentin en Luka Mezgec. Trek-Segafredo kan drie renners uitspelen met wereldkampioen Mads Pedersen, Edward Theuns en Jasper Stuyven. En dan hebben we nog de tegenvallende Elia Viviani, die ook nog eens met een voetblessure kampt. Begint de Italiaan na de rustdag met een schone lei?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Sam Bennett, Cees Bol

** Wout van Aert, Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff

* Bryan Coquard, Mads Pedersen, Peter Sagan, Elia Viviani

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het belooft dinsdag prima koersweer te worden in het westen van Frankrijk, met een maximum temperatuur van 24 graden Celsius. De renners werken de etappe af in droge omstandigheden en aan een matige wind, windkracht 3 uit het noordoosten en het noordwesten.

De tiende etappe is ook weer live te zien op Eén (Sporza), Eurosport 1 en NPO1 (NOS). Eurosport is er live bij vanaf de start om 13.25 uur. Sporza en de NOS beginnen om 14.45 uur met de live-uitzending.