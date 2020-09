Tour 2020: Wout van Aert wint spectaculaire waaieretappe in Lavaur vrijdag 4 september 2020 om 17:08

De zevende etappe van de Tour de France 2020 is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma was na een vermakelijke waaieretappe, die van start tot finish voor spektakel zorgde, van 168 kilometer naar Lavaur de snelste van een klein peloton. Edvald Boasson Hagen werd tweede, Bryan Coquard derde. Een groep met Tadej Pogacar, Bauke Mollema en Mikel Landa verloor bijna anderhalve minuut.

BORA-hansgrohe gooit het spel op de wagen

De vooraf voorspelde wind had al vanaf kilometer nul invloed op de koers. Op de eerste klim van de dag, na 9 kilometer, trok het BORA-hansgrohe van Peter Sagan het peloton volledig uit elkaar. Bijna alle andere sprinters moesten op de Côte de Luzençon lossen. Enerzijds vanwege de flink oplopende weg, anderzijds vanwege het hoge tempo en de strakke wind in de zij.

Een peloton van 70 man wist onder aanvoering van BORA-hansgrohe twee minuten weg te rijden van een groep met groene trui Sam Bennett (de grote concurrent van Sagan), terwijl een groep met Caleb Ewan, Cees Bol, Alexander Kristoff en Mads Pedersen al snel meer dan drie minuten verloor. Die verschillen liepen alsmaar verder op.

Gelosten kansloos, De Gendt probeert het

Na 58 kilometer lag de tussensprint van de dag, waar Sagan nipt geklopt werd door Matteo Trentin. De Slowaak wist door zijn tweede plek virtueel de groene trui weer over te nemen van Bennett. Na de sprint hield BORA-hansgrohe de benen niet stil. Sterker nog, de Duitse formatie trok stevig door op de Col de Peyronnenc van derde categorie en liep zo alsmaar verder uit. Op die manier kon definitief een streep door de groep-Bennett en de groep-Bol/Ewan.

Vlak voor de top van de Peyronnenc ontsnapte Thomas De Gendt uit het peloton. Hij reed een halve minuut weg en zag BORA-hansgrohe en B&B Hotels-Vital Concept (dat kansen zag voor Bryan Coquard) de achtervolging leiden. Lange tijd schommelde de voorsprong van De Gendt tussen de 30 en de 50 seconden, maar met Castres in aantocht nam de nervositeit in het peloton toe en werd het gat met de rasaanvaller gedicht.

Waaiers in volle finale

Waarom Castres? Na de passage door die stad op 45 kilometer van de streep draaide de weg zo dat de wind opnieuw in waaierstand stond. INEOS Grenadiers trok het peloton direct in drie waaiers. Onder de slachtoffers Tadej Pogacar, Mikel Landa, Richie Porte, Bauke Mollema en Esteban Chaves. De twee geloste groepen vonden elkaar, maar verloren wel rap 45 seconden op de voorste waaier van een veertigtal renners. Daar viel het echter alles behalve stil.

Het gat tussen de voorste waaiers bleef lange tijd hangen rond de minuut. Richard Carapaz zat goed mee, maar reed op een zeer slecht moment lek en verloor daardoor de aansluiting. Hij belandde zielloos alleen tussen beide waaiers, ondanks hulp van de afgezakte Jonathan Castroviejo, en zakte terug in de tweede groep. Het verschil met die groep, met ook Pogacar en Mollema, schommelde rond de 1.10 minuut.

Sprint

In de finale waren alle ogen gericht op de overgebleven rappe mannen. Zo zette Tom Dumoulin zich in dienst van Wout van Aert en werden ook Sagan, Coquard en Boasson Hagen naar voren geloodst, maar in de laatste rechte lijn wist Van Aert met een paar ferme pedaalslagen zijn tweede etappezege van deze openingsweek op te eisen. Peter Sagan miste zijn sprint volledig en werd dertiende.

De groep met Pogacar, Carapaz, Mollema, Landa, Porte en Chaves kwam na 1.20 minuut over de finish in Lavaur. Adam Yates zat mee in de voorste groep, eindigde als negende in de daguitslag en behield de zo gele trui. Roglic blijft tweede op drie seconden en Guillaume Martin is – door het tijdverlies van Pogacar – de nieuwe nummer drie in het klassement, op negen seconden van Yates.