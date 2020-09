Tour 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar Villard-de-Lans maandag 14 september 2020 om 12:00

Daar zijn de Alpen! We beginnen na de tweede rustdag met een pittige bergrit naar Villard-de-Lans. De grote vraag is of we een gevecht krijgen tussen de favorieten voor de eindzege, zo vlak voor de vreselijk zware Alpenrit naar de Col de la Loze. Het parcours leent zich voor een serieuze onderlinge strijd. We blikken vooruit op het parcours en de kanshebbers.

Parcours

Daags na de rustdag krijgen de renners allerminst de gelegenheid om er rustig in te komen. Op weg naar Villard-de Lans moeten er in deze rit door het departement Isère de nodige klimkilometers gemaakt worden.

Vanaf de start in La Tour du Pin – een stad in het hart van de Dauphiné – moet er direct geklommen worden. Tijdens de openingsfase gaat het op en af, met enkele beklimmingen die als springplank kunnen dienen voor de vroege vlucht. Met de Côte de Virieu (2,3 km aan 6,8 %) zijn er vroeg in de rit al punten voor de bergtrui te verdienen.

Beklimmingen

km 12,5 – Côte de Virieu (2,3 km aan 6,8 %)

km 66,5 – Col de Porte (7,4 km aan 6,8 %)

km 94,5 – Côte de Revel (6 km aan 8 %)

km 143,5 – Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 km aan 6,5 %)

km 164 – Villard-de-Lans Côte 2000 (2,2 km aan 6,5 %)

De renners vervolgen hun weg in zuid-oostelijke richting. In het groene natuurpark van Chartreuse volgt er na 44,5 kilometer een tussensprint tussen de kalkkliffen. Vervolgens gaat het tijdens de beklimming van de Col de Porte (7,4 km aan 6,8%) weer serieus omhoog.

De route maakt een lus om Grenoble via de onderste regionen van het Belledonne Massief. Na een korte afdaling volgt eerst een relatief korte (maar wel lastige) klim naar de top van de Côte de Rével (6km aan 8%), vooraleer het peloton zich mag opmaken voor de volgende klim. De renners beginnen dan aan La Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (11,1 km aan 6,5%) in het natuurpark van Vercors. Het is een zeer regelmatige klim, die weinig echte uitschieters kent.

Na de top volgt een plateau van een kleine twintig kilometer, waar de wind nog wel eens een rol wil spelen. Hierna mogen de zich mogen opmaken voor een kleine uitsmijter aan het einde. De laatste kilometers naar Villard-de-Lans (2,2 km aan 6,5%) lopen aan 6,5% gemiddeld omhoog. Krijgen we hier serieuze verschillen te zien?

Slotfase:



Aankomstplaats Villard-de-Lans is een plek met de nodige wielergeschiedenis. Zo wist Erik Breukink in 1990 er een etappe op zijn naam te schrijven, in navolging van grote namen als Pedro Delgado (tot tweemaal toe zelfs, in 1987 en 1988) en Laurent Fignon (1989). Die laatste vierde zijn ritzege na een knappe solo in de gele trui. Drie dagen voor het einde bedroeg zijn voorsprong 50 tellen, wat later in Parijs niet genoeg bleek voor de eindzege.

Start: 13.20 uur in La Tour-du-Pin

Finish: tussen 17.23 en 17.52 uur in Villard-de-Lans

Afstand: 164 kilometer

Favorieten

De klassementsrenners zullen vooral kijken naar de loodzware rit van woensdag, over de Col de la Madeleine en met de finish op gevreesde Col de la Loze. Dat is niet meer dan terecht, maar mannen als Primož Roglič, Tadej Pogačar en Richie Porte doen er toch maar goed aan om de rit van dinsdag niet te onderschatten. De etappe naar Villard-de-Lans leent zich namelijk perfect voor een putsch, coup en dus omwenteling in het klassement.

De vraag is wie er straks met de bloemen mag zwaaien op het podium: een sterke vluchter of een klassementsrenner? We verwachten dat een vluchtgroep vooruit kan blijven op het geaccidenteerde parcours, maar zeker weten doen we het niet. De tussensprint kan weleens van cruciaal belang zijn in de strijd om de ritzege. Waarom? Wel, omdat de sprint volgt na goed veertig kilometer koers, na een lastige openingsfase over glooiende wegen en een helling van vierde categorie.

Als Peter Sagan nog ambities heeft voor de groene trui, dan moet hij als de wiedeweerga punten sprokkelen. En dan moet de Slowaak er ook voor zorgen dat Sam Bennett zo weinig mogelijk punten pakt. Het is op dit parcours mogelijk om de Ier nog voor de tussensprint uit de wielen te rijden, maar dan zal Sagan misschien wel zijn ploeg op kop moeten zetten zoals hij dat deed in de etappes naar Lavaur en Lyon. Als dat gebeurt, dan zullen (eventuele) vluchters pas wegrijden na de tussensprint.

De kans is aanwezig dat we dan een heel interessante en tactische wedstrijd krijgen, met klassementsrenners die meerdere ploeggenoten vooruit sturen, die bij een aanval van ver weer kunnen wachten op de kopman. De kans is dan niet onbestaande dat een klassementsrenner de etappe wint, maar toch denken we dat de kopgroep na de Col de Porte voldoende vrijheid zal krijgen. Een strijd op twee fronten is dan het meest waarschijnlijke scenario.

Maximilian Schachmann zal misschien al vroeg aan de bak moeten voor Peter Sagan, maar na de tussensprint zal de Duitser de vrijheid krijgen om op jacht te gaan naar de ritzege. De klimmer begon nog met twijfels aan de Tour na een ongeval in de Ronde van Lombardije, met een gebroken sleutelbeen tot gevolg. Schachmann begint echter steeds beter te koersen en was al dichtbij een ritzege in het Centraal Massief, in de etappe naar Puy Mary.

De winnaar van Parijs-Nice reed in de finale lange tijd voorop, maar botste op de laatste ultrasteile klim op een beresterke Daniel Felipe Martínez. Een derde plaats was het eindresultaat na een middagje keihard fietsen, maar Schachmann liet in die etappe zien dat hij weer helemaal terug is. De etappe van dinsdag moet hem perfect liggen, aangezien de beklimmingen niet al te steil zijn. “Zelf voel ik mij steeds beter worden”, zo liet hij vrijdag nog weten.

Schachmann moest op de Puy Mary genoegen nemen met de derde plaats, zijn ploeg- en landgenoot Lennard Kämna was de nummer twee in de daguitslag. Martínez verslaan zat er niet in voor de beloftevolle renner, die echter wel een sterke etappe reed en in zijn tweede Tour nog over voldoende krachten beschikt. De etappe naar Villard-de-Lans is op het lijf geschreven van Kämna, die het toch meer moet hebben van gelijkmatige cols.

De rit van dinsdag doet een beetje denken aan de voorlaatste etappe naar Megève in het Critérium du Dauphiné. Wie toen als eerste over de streep kwam? Juist.

Marc Hirschi hoeft niks meer te bewijzen, na podiumplaatsen in Nice en Laruns en een etappezege in Sarran. Maar kampioenen in de dop willen meer en dus zal de renner van Team Sunweb op jacht gaan naar een tweede ritzege. Hirschi klimt goed genoeg om iets te betekenen op weg naar Villard-de-Lans en het laatste klimmetje moet hem perfect liggen. Binnen Team Sunweb is het ook uitkijken naar Tiesj Benoot en in mindere mate Nicolas Roche.

Hij doet niet meer mee voor een goed klassement, Esteban Chaves, maar dat betekent niet dat hij geen etappe kan winnen voor Mitchelton-Scott. De goedlachse Colombiaan begon uitstekend aan de Ronde van Frankrijk en stond een tijdje in de top 10, dat goede gevoel kan toch niet opeens verdwenen zijn? Zijn ploeggenoot Adam Yates vecht nog altijd voor een goede eindklassering in Parijs, maar Chaves kreeg in de rit naar Puy Mary al de ruimte om aan te vallen.

Toen lukte het de winnaar van de Ronde van Lombardije 2016 niet om naar de kopgroep te springen, maar dinsdag volgt een nieuwe kans. Chaves won in het verleden al etappes in de Giro d’Italia en Vuelta a España, ook als rittenkaper, maar in de Tour staat hij nog droog.

Verder is het uitkijken naar Chaves’ landgenoot Daniel Felipe Martínez en Thibaut Pinot. Martínez ging eigenlijk voor een goed klassement, maar na een valpartij en enkele mindere dagen ging de knop om en werd de renner van EF Pro Cycling een succesvolle rittenkaper. Zijn prestatie op de Puy Mary was ronduit indrukwekkend. Als Martínez dat niveau kan benaderen in de etappe naar Villard-de-Lans, heeft de concurrentie een groot probleem.

Pinot zal ook nog iets van zijn Tour willen maken, maar in tegenstelling tot Martínez heeft de Fransman nog altijd geen ritzege op zak. De renner van Groupama-FDJ krijgt echter nog enkele kansen in de Alpen, te beginnen met de etappe van vandaag. Een goede Pinot heeft alles om in Villard-de-Lans te winnen. Maar ja, hoe goed is Pinot nu eigenlijk? Let ook op mede-Fransen Pierre Rolland, Nicolas Edet, Warren Barguil, Nans Peters en David Gaudu.

We mogen nog meer renners verwachten in de goede vlucht, wat te denken van Jesús Herrada, Mikel Nieve, Bob Jungels, Dan Martin, Alexey Lutsenko, Carlos Verona, de tot nu toe kleurloze Emanuel Buchmann, de zeer aanvallende Neilson Powless, Hugh Carthy, Gorka Izagirre en Marc Soler. En nu Bernal is uitgeschakeld voor een goed klassement, mogen Richard Carapaz, Michał Kwiatkowski en Jonathan Castroviejo wellicht voor eigen kans gaan.

Sommige renners zullen ook vooruit worden gestuurd voor een eventuele aanval van een klassementsrenner, wat verder van de finish.

We staan ook nog even stil bij Julian Alaphilippe. De Fransman was in de eerste Tourweek het grote feestvarken met een etappezege en enkele dagen de gele trui, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het sindsdien niet veel soeps is. Alaphilippe probeert het wel, maar lijkt niet de benen te hebben om het (een tweede keer) af te ronden. Of is de springveer van Deceuninck-Quick-Step stiekem al bezig met het WK in Imola?

Tot slot hebben we het nog over de klassementsrenners, die misschien wel oren hebben naar de ritzege. Primož Roglič en Tadej Pogačar zijn de beste klimmers in deze Tour, maar ook Mikel Landa, Richie Porte, Adam Yates en Miguel Ángel López zijn niet kansloos in een man-tegen-man gevecht. Enric Mas en Rigoberto Urán staan er ook nog goed voor en waren bij de les in de bergetappe naar de Grand Colombier. En wat kan ouwe rot Alejandro Valverde? De Murciaan begint met de dag beter te rijden.

Roglič zal dinsdag waarschijnlijk verdedigend koersen, terwijl Pogačar de luxe heeft om te wachten op de etappes van woensdag en donderdag. Aan de andere kant, de tijd begint te dringen voor de renner van UAE Emirates, die zeker nog niet kansloos is voor de Tourzege. López, Yates, Porte en Landa moeten ook iets doen in de Alpen en het is niet uitgesloten dat ze dinsdag al vroeg in de aanval gaan, om op die manier Jumbo-Visma te verrassen.

Er zullen weinig klassementsteams zijn die zin hebben om een hele dag te controleren, zo vlak voor de zwaarste Alpenetappe naar de Col de la Loze, waardoor de ritzege misschien al weg is voor de slotbeklimming naar Villard-de-Lans. Een strijd op twee fronten mogen we dan echter wel verwachten, gezien het parcours.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Daniel Felipe Martínez

*** Lennard Kämna, Marc Hirschi

** Maximilian Schachmann, Pierre Rolland, Michał Kwiatkowski

* Primož Roglič, Tadej Pogačar, Richie Porte, Adam Yates

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het belooft een lekker middagje fietsen te worden in de Alpen. In startplaats La Tour-du-Pin is het een graad of 25, in Villard-de-Lans loopt de temperatuur op tot 26 graden Celsius en onderweg zullen er nauwelijks tot geen buien vallen. De wind is zwak tot matig.

De zestiende etappe is vanaf de start, om 13.20 uur, live te zien via de Eurosport Player. Sporza op één is er ook vanaf het begin bij, net als de NOS op NPO1.