Kämna zegeviert in Criterium du Dauphiné, Roglic blijft leider

De vierde etappe in het Criterium du Dauphiné is een prooi geworden voor de 23-jarige Lennard Kämna. De Duitser was de beste op de slotklim naar Megeve. Tweede werd David de la Cruz, derde Julian Alaphilippe. Primož Roglič kwam ondanks een valpartij niet in de problemen.



Bijltjesdag in het Criterium du Dauphiné. Meerdere klassementsrenner kwamen zaterdag ten val. De een kon zonder erg zijn weg vervolgen, de ander moest de strijd staken.

Bernal niet meer van start

Egan Bernal maakte al voor het begin van de etappe bekend niet meer te starten in de vierde etappe. De Colombiaan kampt met rugproblemen en zal ter voorbereiding op de Tour de France twee extra rustdagen inlasten.

Ook Kruijswijk en Buchmann geven op

Steven Kruijswijk en Emanuel Buchmann volgden daarna. De Nederlander en Duitser waren ten val gekomen en verlieten net als Bernal het Criterium du Dauphiné. Een fikse domper voor Jumbo-Visma en BORA-hansgrohe, die hun twee klassementsrenners zagen wegvallen met een ontwrichte schouder (Kruijswijk) en diepe wonden (Buchmann).

Sterke kopgroep vooruit

Op dat moment in de wedstrijd reed er al een kopgroep met vijftien sterke renners vooruit. Thomas De Gendt was de aanstichter van deze kopgroep. De renner van Lotto Soudal was snel ten aanval getrokken en kreeg geleidelijk aan meer gezelschap.

Eerst sloot Julian Alaphilippe aan, daarna volgden ook renners als Lennard Kämna, Kenny Elissonde, Jack Haig, Nicolas Edet, David De La Cruz, Fausto Masnada, Michal Kwiatkowski, Marc Hirschi, Dylan van Baarle, Marc Soler, Luis Léon Sánchez, Matej Mohoric en Dylan Teuns.

Roglič komt ten val

Vier minuten voorsprong reden zij bij elkaar op het peloton, waar Tony Martin en Wout van Aert de dans leidden namens Jumbo-Visma. De voorsprong werd beetje bij beetje verkleind, tot Roglič ten val kwam. Jumbo-Visma moest opnieuw haar adem inhouden, maar kwam deze keer met de schrik vrij. De Sloveen wist snel weer in het peloton terug te keren.

De Gendt valt aan en past

De voorsprong van de koplopers groeide door het oponthoud in het peloton tot vijf minuten en dertig seconden. Dat allemaal op weg naar de Montée de Bisanne, waar de kopgroep zou ontploffen. Na een aanval van De Gendt bleven alleen Masnada, Elissonde, De La Cruz, Haig en Alaphilippe over. De Gendt moest daarna snel passen, terwijl Hirschi, Kämna en Kwiatkowski weer konden aansluiten en zelfs met de kopgroep aan de afdaling begonnen.

Bahrain McLaren en Jumbo-Visma dunnen peloton uit

Het peloton zat ondertussen niet stil. Bahrain-McLaren nam op de beklimming van de buitencategorie even de regie over van Jumbo-Visma, met als gevolg dat het peloton stevig werd uitgedund. Tom Dumoulin deed de rest. Na zijn kopbeurt bleven er slechts negen renners over in het groepje der favorieten.

Renners sluiten weer aan

De achterstand op de koplopers was op dat moment nog slechts anderhalve minuut, maar in de afdaling onderweg naar Megève groeide deze toch weer naar bijna drie minuten. Ook wist een grote groep weer aan te sluiten in het groepje der favorieten, waaronder Robert Gesink en Van Aert.

Kämna wint

Op de slotklim trok Elissonde ten aanval. De Fransman van Trek-Segafredo sloeg een klein gat, maar werd gecounterd door eerst De la Cruz en later ook Kämna. Die laatste wist definitief weg te rijden, waardoor hij een mooie zege op zijn palmares mocht bijschrijven.

Roglič niet in de problemen

Het groepje der favorieten hield zijn kruit droog op de slotklim, waardoor Roglič morgen in de leiderstrui van start gaat in de laatste etappe.