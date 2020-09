Frank Hoste veroordeelt manoeuvre Sagan: “Gelukkig is Van Aert een gentleman”

Ex-sprinter Frank Hoste, momenteel koersdirecteur van Gent-Wevelgem en analist, was allesbehalve verrast door de actie van Peter Sagan in de massasprint in Poitiers. “Dit is niet nieuw. Zijn sprintkracht in vergelijking met zijn topdagen is gehalveerd. Dat moet hij ergens compenseren. Ik zag vandaag gelijkenissen met de sprints in Polen dit jaar én Vittel 2017.”

“Het manoeuvre van Peter Sagan doet me terugdenken aan twee andere sprints”, valt Hoste meteen met de deur in huis. “Die van Jakobsen en Groenewegen in Polen en die van Sagan en Cavendish in de Tour van 2017, toen Sagan werd uitgesloten. Ja, vandaag was het manoeuvre even erg. Met één groot verschil: het feit dat Wout van Aert een gentleman is. Een brave jongen. Eerlijk? Hij had dat ooit eens met mij moeten proberen… Dus is een declassering de enige terechte beslissing. Geen enkele discussie over.”

Hoste verduidelijkt: “Kijk, Sagan zat vandaag in de positie van Jakobsen in Polen. Als Van Aert een rasspurter was geweest en de deur had dichtgedaan zoals Groenewegen deed, lagen ze allebei tegen de grond. En achter hen wellicht nog vele anderen. En Sagan zat vandaag ook in de positie van Cavendish in die bewuste etappe naar Vittel in 2017. Ook hier: als Van Aert zich verdedigt zoals Sagan dat in Vittel deed en een elleboog terugzet, waren de gevolgen niet te overzien. Alweer!”

Druk van de groene trui

“Maar het is niet nieuw, hé”, gaat Hoste verder. “Sagan heeft in de massasprints – in vergelijking met zijn beste jaren – vijftig procent aan kracht ingeboet. Dat zie je als hij sprint. Hij zet aan, maar ploft heel snel weer in het zadel. En hij heeft nog steeds geen ploegmaats die hem helpen. Beide tekortkomingen compenseert hij door zich zo lang mogelijk uit de wind te houden en dan met duw- en trekwerk zijn plaats op te eisen. In die waaierrit die Van Aert wint, maakte hij toch ook een zwieper. Onmacht en frustratie zijn de juiste woorden als je zoekt naar de reden.”

“Bovendien wil hij absoluut die achtste groene trui. De ploeg vertelde eerder deze week dat ze er vol voor gaan. Dat geeft Peter Sagan ook druk. Ik ben er zeker van dat hij vandaag dacht dat Van Aert hem zou ‘doorlaten’, omdat hij redeneert dat de groene trui een tweestrijd is tussen hemzelf en Bennett. Vandaar ook zijn reactie toen Wout zich boos maakte. Sagan dacht ongetwijfeld: komaan, man. Jij moet die punten niet hebben. Je doet niet mee voor groen.”

Bontempi

Op de vraag of Van Aert zonder het manoeuvre van Sagan nog had kunnen winnen, antwoordt Hoste negatief. “Nee! Hij kwam echt te vroeg op kop. Driehonderd meter je topsnelheid aanhouden, dat kan bijna niemand. Ik ken er eentje uit de jaren tachtig: Guido Bontempi. Die kon in zijn beste jaren 350 meter voor de finish aanzetten en standhouden. Maar hij was ook de enige. De rest, waaronder ook ikzelf, redden dat niet.”

“Dan vergelijk ik Van Aert eerder met Boonen. “Geef hem ruimte en er zullen er hem maar weinig kloppen. Maar niet vanop driehonderd meter en met tegenwind. En hij mag niet afgeremd worden. Als Wout een duw voelt, wordt zijn sprint afgebot. Hij is er de man niet naar om risico’s te nemen in de sprint. Logisch voor een klassieke renner. Maar vandaag is hij wel te vroeg aangegaan. Al gaf hij achteraf aan dat hij geen andere optie had.”

Spanning weg

“Wel jammer dat de strijd voor het groen nu afgelopen is”, keert Hoste nog een laatste keer terug op de declassering van Sagan. “Het was sowieso moeilijk geweest, want er is maar één tussensprint meer die over een col ligt. In al de andere kon Bennett ook meesprinten. Maar nu is het helemaal over en out. Tenzij Bennett in de cols ergens buiten tijd zou aankomen. Maar dat verwacht ik ook niet.”